„Железен лъч“: Израел добавя мощни лазери към внушителния си отбранителен арсенал

Мощни лазери ще бъдат добавени към внушителния отбранителен арсенал на Израел до края на годината, след като страната обяви, че нейната нискобюджетна, високомощна система „Железен лъч“ е била успешно тествана.

Държави, включително Съединените щати и Великобритания, се конкурират в разработването на относително евтини лазерни оръжия, които имат потенциала да променят съвременната война.

„Железен лъч“ е наземна лазерна система за противовъздушна отбрана, предназначена да противодейства на въздушни заплахи, включително ракети, минохвъргачки и дронове. Министерството на отбраната на Израел заяви, че системата, способна да прихваща обекти от обхват от стотици метри до няколко километра, ще бъде готова за оперативна употреба от военните тази година.

Амир Барам, генералният директор на министерството, заяви: „Това е първият път в света, когато високомощна лазерна система за прихващане е достигнала пълна оперативна зрялост.“

„Железен лъч“, разработен съвместно от Elbit Systems и Rafael Advance Defence Systems, има неограничена огнева мощ, с почти нулева цена на прихващане и причинява минимални странични щети, съобщи министерството на отбраната.

Той ще работи заедно с израелските противоракетни системи „Железен купол“ и David’s Sling and Arrow, които са били използвани за прихващане на хиляди ракети, изстреляни от бойни групировки, включително Хамас в Газа, Хизбула в Ливан и хусите в Йемен.

Ракетните прехващачи струват най-малко 50 000 долара всеки, докато цената на лазерите, които се фокусират предимно върху по-малки ракети и дронове, е незначителна.

„Сега, след като производителността на „Железен лъч“ е доказана, очакваме значителен скок в способностите за противовъздушна отбрана чрез разполагането на тези лазерни оръжейни системи с голям обсег“, заяви министерството.

Организацията заяви, че е тествала „Железен лъч“ в продължение на няколко седмици в южен Израел и е доказала ефективността си в „пълна оперативна конфигурация чрез прихващане на ракети, минохвъргачки, самолети и безпилотни летателни апарати в широк спектър от оперативни сценарии“.

Първите системи ще бъдат интегрирани до края на декември, съобщи компанията. Лазерни системи с по-малък обсег и по-малка мощност вече се използват.

Ювал Щайниц, председател на Rafael, заяви, че „Железен лъч“ „несъмнено ще бъде революционна система с безпрецедентно въздействие върху съвременната война“.

Elbit работи и върху разработването на високомощни лазери за други военни приложения, „на първо място въздушен лазер“, каза главният изпълнителен директор Бежалел Махлис.

Израел започна военна кампания в Газа в отговор на атаките, водени от Хамас на 7 октомври 2023 г., при които загинаха над 1200 израелци, а над 200 бяха взети за заложници. Британските военни плащат за самолети, за да помогнат на Израел да локализира останалите заложници, нито един от които не е британски гражданин.

Тази седмица Израел беше обвинен от разследваща комисия на ООН в извършване на геноцид срещу палестинци в Газа.