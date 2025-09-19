Талибаните към Тръмп: Никога няма да върнем военната база „Баграм” на САЩ

Още по темата: Връщането на военновъздушната база „Баграм” от САЩ може да доведе до инвазия в Афганистан 19.09.2025 09:25

Летището е под контрола на Афганистан, а не на Китай

Преди четири години, в ранните часове на 4 юли, Денят на независимостта на САЩ, американците се оттеглиха без предупреждение от военновъздушната си база в Баграм, оставяйки я на разположение на мародери, пише The Times.

Разпростиращата се база, на час път северно от Кабул и построена първоначално от Съветския съюз през 50-те години, беше дом за нахлуващата съветска армия две десетилетия преди да послужи за същата цел на САЩ в Афганистан. След това американците си тръгнаха.

Те оставиха след себе си 3,5 милиона предмета, всички изброени в записите, оставени на афганистанската армия. Те включваха хиляди граждански превозни средства, използвани за придвижване в огромната база, всички без ключове, и стотици бронирани превозни средства. Тежките оръжия бяха отстранени, а боеприпасите за тях бяха взривени, като бяха оставени само леки оръжия и боеприпаси за тях. Всичко това попадна в ръцете на талибаните.

За президента на САЩ Доналд Тръмп оттеглянето на САЩ от Афганистан отдавна е болезнена тема. Според информации той от месеци тихо натиска своите служители по националната сигурност да намерят начин да си върнат базата.

„Ние я дадохме на талибаните без нищо в замяна“, каза Тръмп по време на съвместна пресконференция с Кир Стармър в четвъртък. „Между другото, опитваме се да я върнем.“

Източници съобщиха на CNN, че разговорите за връщането на базата под контрола на САЩ датират поне от март. Тръмп и неговите висши служители по националната сигурност смятат, че базата е необходима по няколко причини, включително за наблюдение на Китай, чиято граница е на по-малко от 500 мили разстояние; за достъп до редки земни елементи и минното дело в Афганистан; за създаване на център за борба с тероризма, насочен срещу ИДИЛ; и евентуално за повторно откриване на дипломатическо представителство.

В интервю за The Times обаче талибаните отхвърлиха всякакви предположения, че ще предадат базата, като определиха желанието на Тръмп да я види върната като „емоционална“ реакция.

Говорителят на режима, Забихула Муджахид, заяви, че летището е под контрола на Афганистан, а не на Китай.

„Ние изгонихме американците от ислямското емирство и няма да приемем тяхното присъствие в нашата страна“, заяви високопоставен източник от Талибаните. „Те ни атакуваха и се бореха срещу нас в продължение на десетилетия и ние няма да толерираме никакво американско присъствие тук.“

По-рано той посочи, че ако хаотичното изтегляне на САЩ през 2021 г. беше станало по време на неговото управление, той щеше да запази контрола над Баграм, като се позова на стратегическото му значение. По-рано този месец той заяви, че администрацията на Байдън е „толкова глупава“, че изтегля американските войски от базата през 2021 г.

„Политическото ръководство на талибаните търси нормализиране на отношенията с Вашингтон и е готово да направи някои отстъпки, за да се доближи до тази цел. Но има червени линии, и това включва въпроса за Баграм. Талибаните категорично и многократно са отхвърляли всяка ситуация, която би довела до присъствие на американски военни, или по-кратко казано, чуждестранни военни на тяхна територия“, заяви Майкъл Кугелман, анализатор за Южна Азия, базиран във Вашингтон.

Други предполагат, че коментарите на Тръмп за Баграм са индикатор за Китай и Иран, че САЩ не са се отказали напълно от интересите си в Афганистан. „Тръмп често повдигаше въпроса за Баграм, дори преди изборите през 2024 г.“, каза Омар Самад, старши сътрудник в Атлантическия съвет. „Това ни показва, че има незавършени дела, смесени с носталгия от първия му мандат.

„Баграм и програмата за борба с тероризма бяха обсъдени, заедно с други въпроси, по време на първоначалните преговори в Доха преди 2021 г.“, добави той. „Администрацията на Байдън прекрати тези преговори и зае различна позиция, което доведе до хаотично оттегляне и създаде вакуум, запълнен от талибаните.

Тръмп сега се опитва да възроди и да се заеме с части от старата програма от Доха, знаейки, че обстановката се е променила и че ще бъде много по-трудно да поеме контрола над Баграм, освен ако не се постигне голяма сделка, с която талибаните да се съгласят.“