Нетаняху обеща, че няма да има Палестина

Израелският премиер Бенямин Нетаняху одобри плановете за изграждане на хиляди жилищни единици за заселници в зона Е-1 на Западния бряг. Той също така обяви, че Израел счита земята за своя и няма да позволи създаването на отделна палестинска държава.

Нетаняху направи изявлението на 11 септември на церемония в град Маале Адумим на Западния бряг, на няколко километра от Йерусалим. Коментарите на премиера бяха разпространени от неговия офис.

„В Маале Адумим реализираме нашата визия. Ето защо днес е много важен ден. Град Маале Адумим ще се удвои по размер. В рамките на пет години тук ще живеят 70 000 души. Това е колосална промяна“, каза той.

Нетаняху припомни, че в миналото е обещал да одобри строителството на нови жилища в този район и сега това обещание се изпълнява. „Има още едно обещание, което ще спазим. Казахме: няма да има палестинска държава - и наистина няма да има! Тази земя принадлежи на нас. Ще се грижим за нашето наследство, нашата земя и нашата сигурност“, заяви израелският премиер.

Относно плановете за изграждане на селища

Според организацията за човешки права „Шалом Ахшав“ („Мир сега“), Израелският орган по планиране е одобрил в края на август планове за изграждане на 3400 жилищни единици в района на Е-1 близо до голямото селище Маале Адумим, източно от Йерусалим. Израелският министър на финансите Бецалел Смотрич, лидер на крайнодясната партия „Религиозен ционизъм“, заяви на 8 август, че израелските власти сега действат за „заличаване на палестинската държава“. Политикът, който също така наблюдава заселническата дейност на Западния бряг за Министерството на отбраната, обяви планове за възстановяване на редица еврейски селища, които са били евакуирани оттам. На 14 август той обяви възобновяването на проекта за разширяване на селищния комплекс Маале Адумим и изграждане на нови жилища в Е-1.

Външните министри на 21 държави, включително ЕС, Австралия, Канада и Япония, осъдиха решението като нарушение на международното право. Израел отхвърли критиките. Нетаняху вече официално одобри плановете.

През декември 2016 г. Съветът за сигурност на ООН прие Резолюция 2334, с която се изисква прекратяване на израелската заселническа дейност. Израел отказа да се съобрази с разпоредбите на този документ.