Дневен хороскоп на Алена
Реклама
Какъв е планът на Тръмп за край на войната в Гaза (Инфографика)
Автор:
Труд news
Близък Изток
21:31
30.09.2025
Още от
(Близък Изток)
14:17
30.09.2025
ЕС и Китай подкрепиха плана на Доналд Тръмп за мир за Газа
12:03
30.09.2025
"Хамас" обяви, че ще се запознае с мирния план на Тръмп и ще даде отговор
11:41
30.09.2025
Иран изпраща ново предупреждение: Война със Съединените щати
00:05
30.09.2025
„Много сме близо": Доналд Тръмп обяви план от 20 точки за мир в Газа
14:17
28.09.2025
Иран обяви за невалидни повторно наложените санкции от ООН
19:00
26.09.2025
Доналд Тръмп заяви, че е близо до споразумение за Газа и заложниците ще бъдат освободени скоро
18:29
26.09.2025
Нетаняху заяви в ООН, че Израел няма да позволи създаването на палестинска държава
13:57
22.09.2025
1000 души са екзекутирани в Иран за 9 месеца
Най-четени
Мнения
Трябва ли България да се учи от Китай? (ВИДЕО)
18:28
30.09.2025
265
Виктор Блъсков
Дискриминация на деца с бюджет 2026
10:00
30.09.2025
1 335
Труд news
Края на протестната култура?
09:30
30.09.2025
766
Виктор Блъсков
Организация на разединените нации
07:00
30.09.2025
750
Труд news
Снимки с Тръмп и Мелания - по шаблон или наистина
12:10
29.09.2025
2 872
Труд news
Голямото Бягство
09:00
29.09.2025
8 927
Кеворк Кеворкян