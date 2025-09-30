Иран изпраща ново предупреждение: Война със Съединените щати

Иран отправи строго предупреждение в неделя, че едно-единствено израелско нападение може да предизвика пълномащабна война с участието на Съединените щати, засилвайки страховете от нов голям сблъсък в Близкия изток само месеци след 12-дневния конфликт през юни, пише Newsweek.

„В момента, в който Израел започне война, ние също ще влезем във война със Съединените щати“, заяви генерал-майор Мохсен Резайи, бивш командир на Революционната гвардия на Иран (IRGC), сигнализирайки за готовността на Техеран да отвърне както на Израел, така и на неговите съюзници.

Изявлението идва на фона на засилен натиск от страна на САЩ при президента Доналд Тръмп и възобновени санкции на ООН, насочени срещу иранската ядрена програма.

Newsweek се свърза с Държавния департамент и иранското външно министерство за коментар.

Конфронтация между Иран и Израел – с потенциалното въвличане на САЩ – би ескалирала напрежението в вече нестабилен регион с директни последици за глобалната сигурност и енергийните пазари. 12-дневната война от юни показва колко бързо може да се разрасне конфликтът. Американските удари по ирански ядрени обекти по-рано тази година демонстрират готовността на Вашингтон да се намеси пряко, което означава, че всяко израелско нападение може бързо да въвлече американските сили. Предупреждението на Техеран стеснява възможностите за дипломатически решения и сигнализира, че Иран е готов да отвърне отвъд собствените си граници.

Изказванията на Резайи дойдоха часове след като израелският новинарски сайт Ynet съобщи, че Израел е вдигнат по тревога след възстановяването на санкциите на ООН срещу Иран по т.нар. механизъм „snapback“.

Санкциите, наложени въпреки многобройни дипломатически кръгове, целят да ограничат спорната ядрена програма на Техеран. Израелски официални лица се опасяват, че новият натиск може да ускори ядрената дейност на Иран, повишавайки риска от превантивни удари.

В интервю за държавната телевизия Резайи подчерта, че Техеран няма да приеме преговори, които се възприемат като даване на предимство на Израел. „Преговори, които целят да дадат време на Израел или да го укрепят, са неприемливи“, каза той, като подчерта, че използването на военна сила срещу Иран ще предизвика ответни действия. „Преговори не трябва да се приемат под никаква форма, на никаква цена и без условия. Ако влезем в преговори, военна сила в никакъв случай не трябва да се използва срещу Иран. В противен случай ще отвърнем — не само на Израел, но и на американски цели в региона.“

По-рано в неделя Ynet съобщи, че Израел остава в повишена готовност след възстановяването на санкциите на ООН срещу Иран чрез механизма „snapback“, на фона на опасенията, че Техеран може да ускори ядрената си програма. Израелски представители заявиха, че иранското ръководство изглежда все по-притеснено, което увеличава риска от грешна преценка, способна да предизвика допълнителна конфронтация. Санкциите – които възстановяват оръжейното ембарго, ограничения върху обогатяването на уран и балистичната дейност, замразяване на активи и забрани за пътуване — бяха въведени повторно, след като Съветът за сигурност отхвърли предложението на Русия и Китай за отлагането им. Последният конфликт с Иран укрепи международната подкрепа за санкциите, но остави отворена възможността за нова ескалация. „Иран все още е сила“, заяви високопоставен израелски служител пред Ynet.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху: „Трябва да поддържаме дипломатическия и икономически натиск върху Иран, за да стане ясно, че няма да толерираме възобновяването на техните усилия за изграждане на ядрени бомби, с които да унищожат моята страна и вашата (Съединените щати).“

С изострена реторика и военни лидери, които подчертават готовността си, ситуацията остава напрегната. Дипломати, разузнавателни агенции и регионални партньори ще следят внимателно действията, ученията и всяка промяна в позицията на Израел, Иран или САЩ. Рискът от това, че едно погрешно разтълкувано действие може да ескалира до по-широк конфликт, остава висок; предстоящите дни ще покажат дали тайна дипломация или международен натиск могат да помогнат за деескалация на напрежението.