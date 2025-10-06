Бенямин Нетаняху: Управлението на „Хамас” трябва да приключи

Още по темата: Нетаняху обеща, че няма да има Палестина 12.09.2025 11:07

„Хамас” не може да се върне към управлението на Газа

В ексклузивно интервю за Euronews, израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че се надява планът за прекратяване на огъня, воден от САЩ, да проработи, защото ако не проработи, Израел ще действа решително срещу Хамас с пълната подкрепа на САЩ.

„Да се ​​надяваме, че можем да го завършим по лесния, а не по трудния начин“, каза той. „Управлението на Хамас трябва да приключи“, каза още израелският премиер.

„Но времето ще покаже и няма да отнеме много време, след няколко дни ще знаем, ако „Хамас” се съгласи да освободи всички наши заложници, можем да продължим напред. Това е завършена първа фаза от сделката. Това се опитваме да направим в момента. Трябва да осъзнаете, че причината Хамас да се съгласи на това споразумение е, че ние действахме военно срещу основната им крепост, град Газа. Преди няколко седмици дадох заповед на армията да влезе в тази крепост. И в резултат на това „Хамас” стана, бих казал, много по-гъвкав, защото осъзна, че краят им е близо. Добавете към това намесата на президента Тръмп и плана, който той представи за прекратяване на конфликта, като първо се освободят заложниците. Това, мисля, запечата тази ситуация по положителен начин. Разбира се, не мога да ви кажа дали „Хамас” ще се съгласи на това. Мисля, че е възможно, надявам се да се случи, но не мога да гарантирам, че ще се случи. И така, ако не се случи, президентът Тръмп каза, че ще подкрепи напълно Израел в действията му срещу „Хамас”. Е, да се надяваме, че можем да го завършим по лесния, а не по трудния начин”, добави Нетаняху.

„Мисля, че всички разбират, че управлението на „Хамас” трябва да приключи. Всички наши заложници трябва да бъдат освободени и, разбира се, „Хамас” не може да се върне към управлението на Газа, да измъчва народа ѝ с терористичния си режим и да тероризира Израел с ракети и оръжия и вземане на заложници. Така че това трябва да приключи. След като това приключи, мисля, че това, от което се нуждаем, е система за разделение на отговорността. Израел ще носи цялостна отговорност за сигурността, за да предотврати терористично завръщане от Газа. Но в Газа се нуждаем от гражданска администрация, която се управлява не от хора, ангажирани с унищожаването на Израел, а от такива, които са ангажирани с мирния живот с него. Президентът Тръмп се ангажира да оглави тази гражданска власт, да оглави управителния съвет на тази гражданска власт и мисля, че това е добро развитие”, каза още Нетаняху.