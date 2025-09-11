След началото на първия в историята израелски въздушен удар срещу Катар, насочен срещу ръководството на палестинската политическа партия Хамас в столицата Доха на 9 септември, все по-често се повдигат въпроси относно обхвата на израелските военновъздушни сили в арабския свят, пише военното издание Military Watch.

След свалянето на сирийското правителство и разпускането на Сирийската арабска армия през декември 2024 г., която дълго време беше основна сила, ограничаваща израелската мощ, Израел разшири атаките си срещу регионални цели, като предприе въздушни удари срещу цели в Иран, Ливан, Тунис и Йемен, наред с продължителна кампания срещу Газа. Това беше възможно въпреки възрастта на израелския изтребителски флот, който разчита предимно на остарели варианти на F-15 и F-16, на които липсват усъвършенстваните радари с фазирана решетъчна решетка и други характеристики на „4+ поколение“ на съвременните варианти. С малък брой съвременни F-35 в експлоатация , военният обхват на Израел се улеснява предимно от слабостта на неговите противници, а не от силата на собствените му възможности.

В Близкия изток и Северна Африка Алжир остава единствената държава, която е инвестирала сериозно в съвременни системи за противовъздушна отбрана от незападни доставчици, като мрежата ѝ от радарни и зенитно-ракетни системи, както и флотилии от изтребители и прехващачи, са доставени от Китай и Русия. Алжир ускори изграждането на тези възможности от началото на 2010-те години, след като съседната му Либия беше подложена на непровокирана и интензивна западна въздушна атака, довела до екзекуцията на лидера му и изпадане в над десетилетие хаос. Гръбнакът на противовъздушната му отбрана се формира от системи за зенитно-ракетни системи с голям обсег С-300ПМУ-2, С-400 и китайските HQ-9, голям флот от над 70 тежки изтребителя Су-30МКА и наскоро закупени изтребители за превъзходство във въздуха Су-35 , наред с бойни средства за далечно разстояние, като системи за противовъздушна отбрана БуК-М2 и изтребители МиГ-29М. Тази мрежа е напълно в собствена лига в региона по отношение на предизвикателствата, които представлява за потенциални атаки от Израел, Турция или държави от Западния блок, като флотът на Алжир средно разчита на изтребители, които са с десетилетия по-нови от техните израелски или турски аналози.

Въпреки че редица държави в арабския свят са инвестирали сериозно в закупуването на съвременни бойни самолети и системи за противовъздушна отбрана, не само стандартите за обучение като цяло остават по-ниски от тези в Алжир, но и политическият натиск от западния свят гарантира, че почти всички големи поръчки са на западни системи. Такива системи не само са силно влошени, когато се продават на по-голямата част от арабските клиенти, като египетският флот от изтребители F-16 е отличен пример , но и са силно ограничени в начина, по който могат да бъдат използвани, като западният контрол върху изходните кодове гарантира, че те не могат да бъдат използвани срещу интересите на Западния блок. Това гарантира свобода на действие за западни, израелски и турски въздушни удари срещу страни в Близкия изток и Северна Африка. В резултат на огромната зависимост от западно оборудване от страни като Саудитска Арабия, Йордания и Египет и недостатъчните инвестиции в способности за противовъздушна отбрана от други, като Иран, Алжир остава единствената страна в региона със защитено въздушно пространство от подобни атаки.