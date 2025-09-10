Светкавичната атака на Израел срещу Катар, дал ли е Тръмп „зелена светлина“? (ВИДЕО)

Израел предприе атака срещу ръководството на Хамас в Катар във вторник, съобщиха официални лица, разширявайки допълнително кампанията си срещу екстремистката групировка, пише Newsweek.

Посолството на САЩ предупреди американските граждани да се укрият, но други страни не го направиха.

Катар си запазва правото да отговори на „израелската терористична атака“

Премиерът и външен министър на Катар Мохамед бин Абдулрахман Ал Тани заяви след израелската атака в Доха: „Катар беше подложен на терористична атака днес и няма да толерира никакво нарушение на суверенитета и териториалната си цялост – и си запазва правото да отговори.“

Катар също реши да създаде екип от политико-военни специалисти, които да проучат реакцията му, а говорител на Министерството на външните работи заяви, че „Нетаняху превръща Израел в държава-престъпник“.

Говорителят на катарското външно министерство Маджед ал-Ансари отрече твърдението на Белия дом, че президентът Тръмп е предоставил информация за Катар преди атаката в Доха, заявявайки: „Тези твърдения са неверни. Обаждането, получено от официален американски източник, е било направено, докато вече са се чували експлозии.“

САЩ бяха обявени, но кога?

Израелски служител заяви, че САЩ са били уведомени преди атаката срещу лидерите на Хамас в Доха, Катар, съобщи Ройтерс, а президентът Доналд Тръмп е дал зелена светлина на Израел за извършване на удара.

Според предварителните съобщения, лидери на Хамас са убити и ранени.

❗️🇮🇱Israeli aircraft struck the Hamas headquarters building in 🇶🇦Qatar, where the group's top leadership was located pic.twitter.com/hISxYLkfGX — 🪖MilitaryNewsUA🇺🇦 (@front_ukrainian) September 9, 2025

Според първоначалните съобщения, лидерът на Политбюро на Хамас Халил ал-Хая е бил убит заедно с няколко други висши служители при израелско нападение срещу централата на Хамас в катарската столица Доха.

Министерството на вътрешните работи на Катар обяви, че Хамам Халил ал-Хая, синът на лидера на Хамас Халил ал-Хая, е бил убит при нападение в Доха. Министерството заяви, че издирването на изчезнали лица на мястото на инцидента продължава.

Това е вторият път, когато страната от Персийския залив е директно атакувана през близо двегодишната война, която обхвана Близкия изток след нападението на Хамас срещу Южен Израел на 7 октомври 2023 г.

Първият път, когато Иран атакува американската база в Катар, беше по време на 12-дневната ирано-израелска война, в която американски бомбардировачи атакуваха ирански ядрени обекти. Огромната военновъздушна база Ал-Удейд в Катар, където се помещава щабът на американските военни в Близкия изток, беше атакувана от Иран.

Операция „Връхът на огъня“

Атаката на Израел беше насочена срещу делегация на Хамас, която беше пристигнала в Доха, за да обсъди предложението на Тръмп за прекратяване на конфликта.

Израел нарече удара „Операция „Връх на огъня“ и твърди, че е извършен с помощта на американското разузнаване.

Катар осъди това, което нарече „страхливо израелско нападение“ срещу политическата централа на Хамас в Доха.

Говорителят на Министерството на външните работи Маджед ал-Ансари го нарече „фрапантно нарушение на всички международни закони и норми“, според YNetNews.

Посолството на САЩ в Катар заяви, че е „въвело заповед за домашна изолация за своите граждани“.

„Американските граждани се съветват да се укрият на място“, съобщиха от посолството.

Други посолства не са издали предупреждения, защото не са били уведомени предварително за съществуването на риск. Доха е туристическа дестинация, доста посещавана от румънци, особено през лятото.

Капан за Хамас?

По-рано тази седмица президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че отправя „последното си предупреждение“ към Хамас относно евентуално прекратяване на огъня.

Високопоставен служител на Хамас го нарече „унизителен документ за капитулация“, но войнствената групировка заяви, че ще обсъди предложението и ще отговори в рамките на няколко дни.

Предложението, представено от пратеника на Тръмп за Близкия изток Стив Уиткоф, призовава за преговори по прекратяване на войната и изтегляне на израелските сили от Газа, след като заложниците бъдат освободени и бъде установено прекратяване на огъня, според египетски и Хамас служители, запознати с дискусиите, които са говорили с Асошиейтед прес при условие за анонимност.

Лидерите на Хамас се срещнаха в Катар, за да отговорят на предложението на САЩ.

Много анализатори смятат, че САЩ са подали ръка на Израел, независимо дали умишлено или не, за да съберат на едно място няколко лидери на палестинската терористична организация Хамас.

Никой не очакваше Израел да нанесе удар в Доха, Катар.

Израел нареди пълна евакуация на град Газа

Израелските военни издадоха нова заповед за евакуация на жителите на целия град Газа във вторник сутринта и предупредиха за евентуална мащабна атака като част от план за окупация.

„Израелската армия е решена да елиминира Хамас и ще действа в района на град Газа с голяма сила, както е действала в различни части на ивицата Газа“, заяви говорителят на армията Авичай Адраее в ефир на X.

Той призова жителите „незабавно да евакуират улица „Ал-Рашид“ в хуманитарната зона в Ал-Маваси“.

„Оставането в района е изключително опасно“, каза говорителят.