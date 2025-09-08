Най-малко четирима мъртви след стрелба по автобус в Йерусалим (ВИДЕО)

Най-малко четирима души са убити, а 11 други бяха ранени в понеделник при нападение с огнестрелно оръжие на автогара в Йерусалим, съобщава Skynews.
Нападателите, които са открили огън по автобус по линия 62, бяха неутрализирани, отчасти благодарение на войник, който стрелял по тях.
‼️Terror attack in Jerusalem: two gunmen opened fire on pedestrians.— NEXTA (@nexta_tv) September 8, 2025
Fifteen people were wounded, five of them in serious condition. The attackers were killed. pic.twitter.com/5mvvesKKCc
Първоначалният сигнал за изстрели е получен в 10:13 ч. на спешната линия 101 на Маген Давид Адом в района на Йерусалим.
Жертвите са евакуирани в болниците Шааре Цедек и Хадаса, а кръвни запаси са спешно транспортирани от централната кръвна банка в Рамла, за да се посрещнат спешните нужди.
Първоначално парамедиците съобщиха, че най-малко 15 души са ранени, шест от които тежко. Все още не е известно кои са извършителите.
🚨— Voice From The East (@EasternVoices) September 8, 2025
TERROR ATTACK IN JERUSALEM
Two armed terrorists, disguised as bus passengers, opened fire inside the vehicle killing 4 people, injuring 20, 5 are in critical condition, fighting for their lives.
After shooting passengers, the attackers exited the bus and targeted nearby… pic.twitter.com/o7QJcBynsz