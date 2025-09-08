Най-малко четирима мъртви след стрелба по автобус в Йерусалим (ВИДЕО)

Най-малко четирима души са убити, а 11 други бяха ранени в понеделник при нападение с огнестрелно оръжие на автогара в Йерусалим, съобщава Skynews.

Нападателите, които са открили огън по автобус по линия 62, бяха неутрализирани, отчасти благодарение на войник, който стрелял по тях.

Първоначалният сигнал за изстрели е получен в 10:13 ч. на спешната линия 101 на Маген Давид Адом в района на Йерусалим.

Жертвите са евакуирани в болниците Шааре Цедек и Хадаса, а кръвни запаси са спешно транспортирани от централната кръвна банка в Рамла, за да се посрещнат спешните нужди.

Първоначално парамедиците съобщиха, че най-малко 15 души са ранени, шест от които тежко. Все още не е известно кои са извършителите.

