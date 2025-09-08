Шест са жертвите на атаката в Йерусалим, Хамас не пое отговорност, но я приветства

Броят на убитите при стрелбата в Йерусалим се е увеличил до шест, съобщи израелският външен министър Гидеон Саар. По време на пресконференция в Будапеща той заяви че „много са ранени“, включително бременна жена.

Междувременно както израелската полиция, така и Израелските отбранителни сили (ИДФ) издадоха изявления след стрелбата.

Израелската полиция съобщава, че нападението е станало в 10:15 местно време (08:15 BST), когато двама души са открили огън по хора, чакащи на автобусна спирка близо до кръстовището Рамот.

„Войник и няколко цивилни на автобусната спирка са се сблъскали с нападателите и са отвърнали на огъня“, добавя се в съобщението, убивайки и двамата заподозрени.

На мястото на инцидента са изпратени служители на реда, които са евакуирали ранените, заедно с медицински екипи, и са иззели оръжия – включително боеприпаси и нож – използвани от нападателите, продължава съобщението.

Междувременно ИАД съобщава, че е изпратила войници в района и издирва там заподозрени.

„Едновременно войници от Израелските отбранителни сили (ИДФ) обграждат няколко района в покрайнините на Рамала, за да осуетят тероризма и да засилят отбранителните усилия“, добавя се в изявлението. Рамала се намира на окупирания Западен бряг.

Никоя групировка не поела отговорност за нападението, но Хамас издаде изявление, в което казва, че „приветстваме“ действията на нападателите, наричайки го „естествен отговор“ на военната активност на Израел в Газа.

Хамас започна атака срещу Южен Израел на 7 октомври 2023 г., при която около 1200 души бяха убити, а 251 други бяха взети за заложници.

В отговор израелските военни започнаха кампания в Газа. Най-малко 64 522 души са били убити при израелски атаки в Ивицата оттогава, според здравното министерство на територията, управлявано от Хамас, което също така съобщава за допълнителни смъртни случаи от недохранване през последните седмици.

Малко по-рано израелският премиер Бенямин Нетаняху говори с представители на пресата на мястото на стрелбата. Той каза, че властите в момента „преследват и обграждат“ селата, откъдето са дошли нападателите.

Нетаняху изрази съболезнованията си на семействата на жертвите и каза, че се надява на бързо възстановяване на ранените.

Наричайки го „война на няколко фронта“, Нетаняху заяви, че Израел е осуетил стотици атаки тази година, но не е успял да го направи тази сутрин.