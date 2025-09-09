Експлозии в Доха, атакувани са лидери на Хамас

Експлозии в столицата на Катар - Доха. Израелските власти са нанесли удар срещу високопоставени лидери на палестинската групировка Хамас.

От Хамас съобщиха, че е атакувана преговорната делегация на групировката.

Израелски медии, които се позовават на официални представители, твърдят, че американският президент Доналд Тръмп е дал одобрение за удара. По-рано беше съобщено за няколко експлозии в центъра на катарската столица.

Гъст дим се издига от местна бензиностанция. В непосредствена близост до нея се намира малка жилищна сграда, охранявана денонощно от катарски гвардейци от началото на конфликта в Газа, посочва Ройтерс.

Според катарски представители поразени са жилищата на ръководители на Хамас. Официално Доха окачестви нападението като крещящо нарушение на международното право и обяви, че разследването на случая се води на най-високо равнище. Американското посолство в Катар предложи укритие на своите граждани. Иран определи израелското нападение като "опасно" и в нарушение на международното право.

Израел обяви, че неговите военни, съвместно със службата за сигурност Шин Бет са осъществили прецизен удар срещу високопоставени представители на Хамас. Според израелската страна на прицел са били хора, пряко отговорни за жестокото нападение от 7 октомври 2023 година. В края на август израелската армия заяви, че ще "достигне" до лидерите на Хамас, които се намират в чужбина. Миналата седмица премиерът Нетаняху нареди започване на преговори за освобождаване на всички заложници. Няколко дни по-рано Хамас одобри ново предложение за прекратяване на огъня, представено от посредниците Египет, Катар и Съединените щати, припомня Франс прес. Според палестински източници предложението предвижда поетапно освобождаване на заложници по време на първоначално примирие с продължителност 60 дни, в замяна на палестински затворници, задържани в Израел.

В деня на ударите в Доха, въоръженото крило на Хамас пое отговорност за вчерашната стрелба в Йерусалим, която костваше живота на шестима израелски граждани.

По-рано днес израелската армия нареди пълна и незабана евакуация на цялото население на град Газа и обяви планове за действия в района с "голяма сила". Нареждането засяга около 1 милион палестинци, но по оценка на ООН, в Ивицата Газа не е останало сигурно място за преселване. Миналият месец израелското ръководство одобри планове за установяване на пълен контрол над град Газа, които бяха посрещнати с критики от международната общност. Хуманитарната катастрофа в Газа поставя на изпитание решимостта на Европа, заяви ръководителят на дипломацията на Евросъюза Кая Калас.

Заповедта за пълна евакуация на град Газа, която е първа по рода си, предизвика паника сред населението, което от седмици очаква пълномащабна атака. Нареждането дойде чрез листовки, спуснати от въздуха. Някои от местните хора планират да останат, други вече тръгват на юг. Здравните власти обявиха, че ще евакуират двете най-големи действащи болници в град Газа - "Ал Шифа" и "Ал Ахли". Планира се фатален удар срещу Хамас, като се смята, че градът е последната крепост на палестинската групировка.

"Искаме само да живеем достойно. Ще останем в град Газа, както остават маслиновите дръвчета, както планините остават в Палестина. Няма да си тръгнем от Газа, защото на юг не е по-сигурно оттук. Решихме да останем, ще умрем изправени и ще се преклоним само пред Всемогъщия Аллах", каза Карам Джарада - жител на гр. Газа.

Премиерът Нетаняху обяви, че ще бъдат разрушени най-малко 50 "терористични кули", които според него, се използват от Хамас. През последните дни Израел срина редица високи сгради в град Газа, като твърди, че в тях има инфраструктура на Хамас за наблюдение.

"Заявявам на жителите на Газа - възползвайте се от тази възможност и ме чуйте внимателно: Предупредени сте, махайте се оттам!", каза Бенямин Нетаняху - премиер на Израел.

Министърът на отбраната Израел Кац заяви, че "могъщ ураган" ще помете Газа, ако Хамас не капитулира и не предаде последните останали заложници. Израел мобилизира десетки хиляди резервисти за сухопътна операция, която не се очаква да започне тази седмица. Няма и ново придвижване на танкови колони. Нова израелска операция ще затрудни усилията за край на конфликта, разпалил се преди почти 3 години. Международната общност критикува израелските планове, които включват демилитаризация на цялата Ивица Газа и израелски контрол върху сигурността. Няколко европейски държави вече обявиха, че ще признаят независима палестинска държава на Общото събрание на ООН този месец - позиция, отхвърляна от Съединените щати и Израел.

"Палестинската държава не само заплашва съществуването на Израел, но сегашната инициатива за признаването ѝ подкопава и регионалната стабилност. Тя награждава Хамас за зверствата от 7 октомври и насърчава групировката да продължи войната.", заяви Гидеон Саар - министър на външните работи на Израел.

Хамас отказва да се разоръжи, докато не бъде създадена независима Палестинска държава и твърди, че няма да освободи заложниците без споразумение за край на войната.