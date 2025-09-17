Израел предупреди, че „морално и политически изкривените“ санкции на ЕС ще получат „подходящ отговор“

Още по темата: ЕК предложи санкции срещу Израел, които ще засегнат и търговията 17.09.2025 14:31

Израелският външен министър Гидеон Саар предупреди ЕС да не предприема действия срещу Израел, след като изпълнителният орган на блока предложи ограничаване на търговските връзки и санкциониране на министри заради войната в Газа, съобщи AFP.

„Препоръките на колегията от комисари, водена от президента (Урсула) фон дер Лайен, са морално и политически изкривени“, написа Саар в X, добавяйки: „Действията срещу Израел ще навредят на собствените интереси на Европа.“

„Всяко действие срещу Израел ще получи подходящ отговор и се надяваме, че няма да се наложи да ги използваме“, написа той.