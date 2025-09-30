Тръмп: Много съм разочарован от президента Путин

Трябваше да приключи с тази война за една седмица

Много съм разочарован от президента Путин. Това каза американският президент Доналд Тръмп в базата на морската пехота на САЩ в Куантико, Вирджиния, съобщава Reuters.

„Казах, че мисля, че ще свърши с това. Трябваше да приключи с тази война за една седмица. И му казах, знаеш ли, не изглеждаш добре. Четири години водиш война, която трябваше да отнеме седмица”, каза още Тръмп.

Обсъждайки възможността да му бъде присъдена Нобелова награда за мир, Тръмп заяви, че не я иска сам, а по-скоро „страната ще я получи“.

„Постигнахме уреждане на осем конфликта, което е голяма чест. А след това са руският президент Владимир Путин и Владимир Зеленски“, продължи Тръмп. Той също така повтори оценката си, че войната в Украйна е трябвало да бъде разрешена първо.