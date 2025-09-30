Неуспешна продажба на милион карата диаманти — и криза в сектора на скъпоценни камъни

Натискът върху търговията е най-силен в Китай

Търгът на един милион карата африкански диаманти се провали, което е поредният признак за кризата, засягаща пазара на скъпоценни камъни, пише The Times.

Търговията, която е от жизненоважно значение за икономиките на няколко държави, е засегната от конкуренцията на изкуствените скъпоценни камъни, сривът в търсенето от Китай и несигурността относно тарифите на САЩ.

В отклонение от планираните търгове за регистрирани купувачи, държавната търговска компания за диаманти на Ботсвана, Okavango Diamond Company, проведе първия си затворен търг миналата седмица. Продажбата се провали, след като участниците в търга отказаха да предложат резервната цена.

Денис Тлаанг, говорител на компанията, заяви, че липсата на продажби „не е необичайна в нашия бизнес“. Той добави, че са планирани още търгове.

Откакто диамантите бяха добивани за първи път в Ботсвана в края на 60-те години, те позволиха на малката страна без излаз на море да финансира училища и здравеопазване, издигайки я в редиците на държавите със среден доход.

Но тъй като камъните съставляват 80% от износа и една трета от приходите на правителството, провалилият се търг разкри неспособността на политиците да диверсифицират индустриите на страната.

Производителите на диаманти се обърнаха към знаменитости като Лупита Нионго, посланик на De Beers, за да стимулират търсенето на естествени камъни.

Спадът в търсенето допринесе за свалянето от власт на управляващата партия след шест десетилетия на власт на изборите миналата година. Новото правителство обяви криза в общественото здравеопазване през август поради недостиг на основни лекарства и оборудване, утежнена от съкращаването на американската помощ, която финансираше една трета от лечението на ХИВ.

Специалната продажба в четвъртък имаше за цел да запълни дупките в държавната хазна. Debswana, държавното съвместно предприятие с De Beers и източник на около 90% от диамантите в Ботсвана, претърпя почти 50% спад в продажбите през миналата година. Компанията намали производството си с повече от 40% през юни, за да отговори на по-слабото търсене.

Натискът върху търговията е най-силен в Китай, където нарастващата средна класа, подражаваща на западните модни тенденции, някога подхрани бум в продажбите на диамантени пръстени. Но търсенето изчезна, след като политиката за едно дете, въведена през 1979 г., доведе до значително по-малко млади хора, които да се сгодяват и женят.

Загрижеността за детския труд и конфликтите, свързани с минното дело, също направиха синтетичните камъни по-привлекателни за по-младите, съзнателни по отношение на околната среда и чувствителни към цените купувачи. Диамантите, отгледани в лаборатория, създадени чрез възпроизвеждане на налягането и топлината, които създават естествените камъни, са практически неразличими от естествените диаманти, с изключение на по-ниската цена.