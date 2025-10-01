Откритие на НАСА: Възможни следи от живот в ледените гейзери на спътника на Сатурн

Енцелад е леден свят с диаметър едва 500 километра и скалисто ядро

Учени са открили нови видове органични вещества в ледените гейзери, изригващи от луната на Сатурн Енцелад, което подсилва вероятността, че океанският свят може да притежава условия, подходящи за живот, пише AP.

Техните открития се основават на наблюдения, направени от космическия кораб „Касини“ на НАСА през 2008 г. по време на близък и бърз полет покрай Енцелад. Малката луна, една от 274-те, орбитиращи около Сатурн, отдавна се счита за основен кандидат в търсенето на живот извън Земята поради скрития си океан и струите вода, изригващи от пукнатини близо до южния й полюс.

Въпреки че Енцелад може да е обитаем, никой не твърди, че там съществува живот.

„Да бъдеш обитаем и да бъдеш обитаван са две много различни неща. Ние вярваме, че Енцелад е обитаем, но не знаем дали там наистина има живот“, каза Фабиан Кленнер от Университета на Вашингтон, който участва в проучването.

Международен екип реши да проведе нов анализ на малките ледени зърна, открити, докато Касини преминаваше през гейзерите на луната. Зърната бяха млади в сравнение с много по-старите частици от гейзерите, които се озоваха в един от най-външните пръстени на Сатурн.

Органични молекули вече бяха открити в старите зърна от гейзерите, но тяхната възраст повдигна въпроси дали са били променени през годините от космическата радиация.

Енцелад е леден свят с диаметър едва 500 километра и скалисто ядро, за който се подозира, че има хидротермални отвори на океанското дъно, вероятно подобни на тези в Арктика. Водородните струи и замразените частици на луната могат да се простират на хиляди километри в космоса.

„Уверени сме, че тези молекули произхождат от подповърхностния океан на Енцелад, което повишава потенциала му за обитаемост“, заяви Нозаир Хаваджа от Свободния университет в Берлин, водещ автор на изследването.

Учените подкрепят нови мисии за по-нататъшно проучване на Енцелад. Изстреляна през 1997 г., Касини отдавна не съществува; космическият кораб беше умишлено потопен в Сатурн през 2017 г. след съвместната мисия на НАСА, Европейската космическа агенция и Италианската космическа агенция.

Европейската космическа агенция е в ранните етапи на планиране на мисия за кацане на Енцелад след десетилетия. Китай също е предложил мисия за кацане.

НАСА има космически кораб, който се насочва към друга привлекателна цел за търсене на съставките на живота: луната на Юпитер Европа. Очаква се „Европа Клипър“ да започне да орбитира около Юпитер през 2030 г. с десетки прелитания над Европа. ESA също има космически кораб, Juice, който се насочва към Юпитер, за да изследва Европа и две други ледени луни, които може да крият подземни океани.

Подземните океани на луните „са може би най-добрите кандидати за появата на извънземен живот в нашата Слънчева система. Тази работа само потвърждава необходимостта от по-нататъшни проучвания“, каза професорът по физика от Университета на Кент Найджъл Мейсън, който не е участвал в последните открития.