Венецуела обвини САЩ в полети с бойни самолети близо до нейните брегове

Мадуро твърди, че САЩ се стремят към смяна на режима

Министърът на отбраната на Венецуела генерал Владимир Падрино заяви, че пет бойни самолета са били засечени в близост до крайбрежието на страната, което той определи като заплаха от страна на Съединените щати, съобщава Reuters.

„Това са империалистически бойни самолети, които са посмели да се приближат до венецуелското крайбрежие“, заяви Падрино от военновъздушна база в коментар, излъчен по държавната телевизия, като добави, че информацията за самолетите е била докладвана на контролната кула от авиокомпания. „Присъствието на тези самолети, летящи близо до нашето Карибско море, е вулгарност, провокация, заплаха за сигурността на нацията.”

В по-късно изявление правителството заяви, че колумбийската авиокомпания Avianca е съобщила за самолетите на около 75 километра (47 мили) от венецуелското крайбрежие.

Венецуела „призовава американския министър на войната Пийт Хегсет да прекрати незабавно своята безразсъдна, търсеща силни усещания и войнствена позиция“, която нарушава мира в Карибско море, се добавя в изявлението.

САЩ разположиха флотилия от военни кораби в Карибско море в рамките на операция, която според Вашингтон е насочена срещу трафика на наркотици. САЩ също така атакуваха няколко лодки, за които твърдят, че са пренасяли наркотици от Венецуела, като убиха хората на борда им.

Венецуелският президент Николас Мадуро твърди, че САЩ се стремят към смяна на режима, но също така предложи да започне преговори с американския пратеник Ричард Гренел.

Тръмп омаловажава предположенията за смяна на режима, но многократно е обвинявал Мадуро, че ръководи мрежи за трафик на наркотици, което венецуелският президент отрича.