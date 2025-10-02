Търсенето на мазут расте неочаквано

Сенчестият флот се състои от между 1200 и 1600 танкера

Търсенето на гориво, използвано в кораби и електроцентрали, отбелязва неочаквано нарастване, като усилията за ограничаване на употребата му се компенсират от разрастването на сенчестия флот от петролни танкери, обслужващи Русия и други страни, и по-дългите маршрути за превоз, тъй като корабите избягват Червено море.

Вместо да преминат към по-чисти алтернативи като морски газьол и гориво с ниско съдържание на сяра, много превозвачи са инсталирали устройства за пречистване на отработените газове, известни като скрубери, за да продължат да използват гориво с високо съдържание на сяра. Западните санкции и атаките срещу корабоплаването в Червено море допълнително засилват това неочаквано търсене.

„Пазарите на мазут показаха забележителна устойчивост, като търсенето надмина очакванията поради няколко ключови фактора, като все още стабилното търсене на електроенергия в Близкия изток и прекъсванията в корабоплаването в Червено море поради атаките на хусите“, каза Ройстън Хуан, анализатор в Energy Aspects.

Докато глобалното търсене на дизелово гориво и реактивно гориво е спаднало в световен мащаб от нивата преди пандемията през 2019 г., а потреблението на бензин е нараснало само с 1,9%, търсенето на гориво е нараснало с 4,8% до средно 6,5 милиона барела на ден (bpd) през 2025 г., според годишния доклад на Международната енергийна агенция от юни.

През 2020 г. МАЕ прогнозира, че търсенето на мазут ще нарасне само с 1,6% между 2019 и 2025 г. – най-бавният темп сред основните рафинирани горива.

Анализаторът от МЕА Ciaran Healy заяви пред Reuters, че използването на гориво за производство на електроенергия леко е надминало очакванията на агенцията през последните години, главно поради по-горещите лета в Близкия изток и Северна Африка.

Вносът на гориво в Саудитска Арабия и Египет се е увеличил с 33% на годишна база през 2024 г. и досега през 2025 г. остава с около 31% по-висок в сравнение с 2023 г., според данните на компанията за транспортни данни Kpler.

Западните санкции срещу Русия също са допринесли за това, като Саудитска Арабия внася руско гориво на по-ниски цени, за да освободи повече от собствения си суров нефт за износ.

Повече кораби сега пътуват около нос Добра надежда, вместо през Суецкия канал, което увеличава търсенето на гориво, тъй като конфликтът в Червено море продължава.

Корабите избягват региона от 2023 г. поради атаките на йеменските хути, подкрепяни от Иран, които целят да нарушат глобалното корабоплаване в знак на протест срещу войната в Газа.

Тези отклонения са увеличили търсенето на гориво с около 100 000 барела на ден, което е приблизително 2% от глобалното търсене на бункерно гориво, според консултантската компания FGE.

IEA обаче счита, че прекъсването на корабоплаването в Червено море е довело до по-малък от очаквания ръст на обемите на бункерното гориво, каза Хили.

Западните санкции срещу Иран и Русия също са допринесли за растежа на сенчеста флота от остарели кораби, които вероятно работят с гориво с високо съдържание на сяра (HSFO), каза Валери Панопио, анализатор в Rystad Energy. Такива кораби обикновено имат непрозрачна структура на собственост и плават без първокласна западната застраховка или сертификат за безопасност.

Сенчестият флот се състои от между 1200 и 1600 танкера, според оценки на източници от индустрията и анализатори, включително Lloyd's List Intelligence и корабния брокер Gibson, което представлява около една пета от глобалния танкерски флот.

Това означава, че танкерите от сенчестия флот консумират над 106 000 барела на ден, или около 2% от световното търсене, според изчисления на Reuters, базирани на данни за бункера за 2023 г. от Международната морска организация.

„Много от тези кораби ще бъдат прословутите ръждясали кофи, които са на повече от 15, а в някои случаи дори на повече от 20 години“, каза Юджийн Линдел от FGE, добавяйки, че тези кораби са по-малко горивоефективни и извършват дълги превози, което допълнително увеличава потреблението на гориво.

Регламентите на IMO от 2020 г. намалиха ограничението за съдържанието на сяра в морските горива от 3,5% на 0,5%, което първоначално понижи търсенето на HSFO.

Въпреки това, широко разпространеното въвеждане на скрубери – бордови системи, които позволяват на корабите да изгарят HSFO, като същевременно намаляват въздействието върху околната среда – доведе до възстановяване на потреблението.

До края на 2024 г. над 6000 кораба са инсталирали скрубери, според морската консултантска компания DNV, която очаква броят им да достигне 6523 до края на годината, спрямо 4348 през 2020 г.

Въпреки прогнозите на МАЕ, че търсенето на гориво ще намалее след 2026 г., достигайки средно 6,1 млн. барела на ден до 2030 г., противопоставянето на регламентите на ММО може да поддържа търсенето. Energy Aspects заяви, че администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп се е противопоставила на по-строгите правила на ММО за емисиите и предложеното ценообразуване на въглерода, което може да забави тяхното прилагане.