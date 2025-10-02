Boeing започна работа по заместител на 737 MAX

Плановете на Boeing представляват промяна за компанията

Боинг планира нов самолет с един коридор, който да замести 737 MAX, според хора, запознати с въпроса, като дългосрочна стъпка за възстановяване на бизнеса, загубен в полза на конкурента Еърбъс по време на серията от проблеми с безопасността и качеството, пише The Wall Street Journal.

По-рано тази година главният изпълнителен директор Кели Ортберг се срещна с представители на Rolls-Royce Holdings RR -1,09% спад; червен триъгълник, сочещ надолу във Великобритания, казаха двама от източниците, където обсъдиха нов двигател за самолета. Ортберг назначи нов старши продуктов директор в бизнеса с търговски самолети на Boeing, чиято предишна роля беше разработването на нов тип самолет.

Boeing също така проектира пилотската кабина на нов самолет с тясна кабина, според човек, запознат с плановете.

Този нов самолет е в ранен етап на разработка и плановете все още се оформят, казаха някои от хората.

Плановете на Boeing представляват промяна за компанията, която беше отложила разработването на нови самолети, докато се справяше с множество предизвикателства. Те са и знак, че компанията залага на това, че авангарден дизайн на самолетите може да даде тласък на бизнеса ѝ през следващите няколко десетилетия.

Ортберг не е оповестил публично никакви планове за наследник на 737. Той постоянно повтаря, че приоритетите му са да реши дългогодишните проблеми на Boeing с качеството и производството и да стабилизира баланса на компанията.

На неотдавнашна конференция за инвеститори Ортберг заяви, че компанията се стреми да завърши различни проекти, което „ще ни освободи много капитал, за да се фокусираме върху следващите стъпки“.

Boeing заяви в изявление, че остава фокусирана върху плана си за възстановяване, включително доставката на около 6000 търговски самолета и сертифицирането на вече обявени модели самолети.

Програмите за разработка на самолети на Boeing се сблъскаха с трудности през последните години. 737 MAX влезе в търговска експлоатация през май 2017 г. Две фатални катастрофи с участието на самолетите доведоха до глобално спиране на полетите на флота през 2019 г. и забавиха два нови модела. По-късно компанията се отказа от плановете си да произведе нов самолет от среден размер, за който толкова много говореше. Тя е с години назад в разработването на ново подобрение за модела 777.

Катастрофите и другите проблеми със сигурността подкопаха доверието на клиентите, предизвикаха промени в ръководството на Boeing и доведоха до строги регулаторни мерки.

Докато Boeing се бореше, конкурентът Airbus не стоеше на едно място. Европейският производител на самолети се превърна в най-големия производител на самолети в света по брой доставки и поръчки.

Въпреки че започна производството си около 20 години след конкурента си, доставките на Airbus на самолети A320 с тясна кабина настигнаха доставките на Boeing на самолети 737.

Печалбите на Airbus му носят милиарди долари, които да инвестира в своя собствен самолет от ново поколение с тясна кабина, който иска да достави на клиентите си в края на 2030-те години.

Предишният шеф на Boeing, Дейв Калхун, обмисляше да поднови усилията за създаване на средно голям самолет, който постепенно да замести семейството 737, и обсъди идеята с клиентите. Тези грандиозни планове останаха на заден план пред по-належащи проблеми след избухването на вратата на самолета, което разкри продължителни производствени проблеми и доведе до напускането на Калхун през 2024 г.

Boeing традиционно обявява плановете си за развитие години предварително, за да привлече авиокомпаниите като клиенти, да си осигури ангажименти от доставчиците и да събуди интереса на инвеститорите.

Изграждането на изцяло нов самолет, известен като „чист лист“, може да отнеме над десетилетие и да струва десетки милиарди долари. Производителите обикновено търсят поне 15% скок в горивната ефективност, когато решават дали да се впуснат в голяма програма за самолети. Това може да се постигне чрез нова архитектура на двигателя, по-леки материали или радикални промени в корпуса.

През февруари Ортберг посети фабриката на Rolls-Royce в Дерби, Англия, на около три часа път с кола от Лондон, където се срещна с главния изпълнителен директор на компанията, Туфан Ергинбилгич. Шефът на Boeing изслуша предложението на компанията да достави двигател за нов самолет с тясна кабина.

Rolls-Royce, която започна тестове на прототип на най-новия си двигател през 2023 г., все още няма клиент за тази технология. Новият двигател може да предложи 10% по-висока горивна ефективност в сравнение с двигателите на Airbus A320neo и до 20% в комбинация с други подобрения на новия самолет, заяви главният изпълнителен директор на Rolls-Royce по време на презентацията пред инвеститорите.

Всяка сделка с Rolls-Royce би означавала голяма промяна за Boeing, която от около 40 години използва двигатели от CFM International – съвместно предприятие между GE Aerospace и Safran – за задвижване на своите самолети с тясна кабина 737. Първият самолет 737 дебютира през 1960-те години.

През април Boeing промени фокуса на проект с Националната администрация за аеронавтика и космически изследвания, чиято цел беше разработването на радикално нов и по-екологичен самолет, известен като X-66. Вместо това компанията пренасочи усилията си към проектирането на по-леко и по-аеродинамично крило за нов самолет.

Следващият месец Ортберг повиши Брайън Ютко, шеф на дъщерната компания за летящи таксита Wisk Aero, на позиция, на която той ще ръководи разработването на продукти в търговския отдел на компанията. Ролята му ще включва надзор над всеки наследник на семейството самолети 737.

Ръководителите на Boeing заявиха, че технологиите на Wisk ще бъдат от съществено значение за проектирането на бъдещата авионика в пилотската кабина, включително и за следващия самолет на Boeing.

Ортберг се е опитал да убеди клиентите и обществеността, че Боинг може да преодолее предизвикателствата си. Това се отразява в коментарите на авиокомпаниите, включително нискотарифната авиокомпания Ryanair, един от най-големите клиенти на Боинг и понякога негов ревностен критик.

Боинг „в момента се справя много добре, самолетите се доставят по-рано, качеството е отлично“, каза главният изпълнителен директор на Ryanair Майкъл О'Лиъри на пресконференция през август. Той заяви, че Ryanair е започнала да призовава обратно инженерите, които са били базирани в заводите на Boeing, за да наблюдават работата на производителя на самолети.

Федералната авиационна администрация, която ще трябва да одобри новия самолет на Boeing, отпуска контрола си върху доставките и производството на самолети на компанията. Регулаторните органи изразиха предварителна удовлетвореност от усилията на производителя на самолети да подобри качеството на производството си.

Компанията все още има сериозни препятствия, които трябва да преодолее в краткосрочен план. Два нови модела 737 MAX все още не са сертифицирани. Boeing е с около шест години закъснение в пускането на пазара на модернизирания 777X, самолет за дълги разстояния.