Астрономи откриха нови следи за скрит свят в Слънчевата система

Търсенето на неизвестна планета в нашата Слънчева система вдъхновява астрономите от повече от век. Сега, едно скорошно проучване предлага потенциален нов кандидат, който авторите на статията са нарекли Планета Y, пише CNN.

Планетата не е открита, а има само предположие за нея въз основа на наклонените орбити на някои отдалечени обекти в пояса на Kuiper – голям пръстен от ледени тела отвъд орбитата на Нептун. Според изследователите, нещо трябва да нарушава тези орбити и да ги накланя.

„Едно от обясненията е наличието на невидима планета, вероятно по-малка от Земята и вероятно по-голяма от Меркурий, която орбитира в дълбоката външна част на Слънчевата система“, казва водещият автор Амир Сирадж, астрофизик и докторант в катедрата по астрофизични науки в Принстънския университет. „Тази статия не е откритие на планета, но със сигурност е откритие на загадка, за която планета е вероятното решение.“ Сирадж и неговите съавтори публикуваха своите открития в списанието Monthly Notices of the Royal Astronomical Society: Letters.

Планета Y е последната от поредицата хипотетични планети в Слънчевата система, предложени от учените през последните години, всички с леко различни характеристики, но за които се смята, че се крият в пояса на Куипер – домът и на Плутон, бившата девета планета, която беше понижена и прекласифицирана като джудже планета през 2006 г.

Причината за появата на толкова много кандидати за „девета планета“ е, че пояса на Kuiper е тъмна, отдалечена област на Слънчевата система и наблюденията са трудни и непълни. Но тези пречки вероятно ще се променят, тъй като нов телескоп, наречен Vera C. Rubin Observatory, се подготвя да започне 10-годишно проучване на нощното небе.

След откриването на Нептун през 1846 г. астрономите продължиха да търсят друга планета в Слънчевата система, която в началото на 20-ти век стана известна като Планета Х, име, популяризирано от астронома Пърсивал Лоуел. Той подозираше, че аномалиите в орбитите на Нептун и Уран се дължат на неизвестно, отдалечено тяло.

Когато Плутон е открит през 1930 г., астрономите го обявяват за деветата планета, като първоначално смятат, че това е Планета Х. Но през следващите десетилетия Плутон е счетен за твърде малък, за да обясни нередностите, а в началото на 90-те години данните от сондата „Вояджър 2” разкриват, че Нептун има по-малка маса, отколкото се е смятало преди, което обяснява орбиталните смущения без да е необходима Планета Х.

Търсенето бе подновено през 2005 г., когато трима астрономи, сред които Майк Браун, професор по планетарна астрономия в Калифорнийския технологичен институт, откриха Ерис – ледено тяло, малко по-голямо от Плутон, което също орбитира около Слънцето от пояса на Куипер.

Това откритие в крайна сметка доведе до много критикуваното понижаване на статута на Плутон от планета до джуджепланета, а през 2016 г.

Смята се, че Планета Девет е между 5 и 10 пъти по-масивна от Земята и би орбитирала около Слънцето далеч отвъд Плутон, на разстояние около 550 пъти по-голямо от разстоянието между Земята и Слънцето. През годините учените са изказвани хипотези за скрити планети с различни размери, вариращи от тяло с размерите на Марс до „супер Плутон“.

Сирадж каза, че търсенето на Планета Девет или Y е предмет на ожесточени дебати в астрономията.

„Мисля, че това е много вълнуваща дискусия и всъщност това беше мотивацията ни да проучим въпроса, поради всички тези дебати в литературата. Мисля, че сме много щастливи да живеем във време, в което тези открития могат да бъдат направени. Планета Девет и Планета Y не се изключват взаимно и двете могат да съществуват”, каза той.

Търсенето на Планета Y от Сирадж започна преди около година, когато той се опитваше да разбере дали формата на пояса на Kuiper е плоска.

„Планетите от Слънчевата система имат леки наклони нагоре и надолу, но като цяло те почти издълбават бразди върху плоча“, каза той, имайки предвид, че орбитите на планетите от Слънчевата система са почти в една и съща равнина.

CNN пише още, че много повече подобни обекти ще бъдат открити, след като Vera Rubin започне основната си мисия тази есен. Разположен на върха на 2682-метрова планина в Чили, телескопът разполага с най-голямата цифрова камера в света и ще заснема цялото небе на всеки три дни.

„Това е наистина голямо инженерно постижение“, каза Сирадж. „По принцип, той ще ни позволи да гледаме филм за Вселената, като всеки кадър е с продължителност три дни. Това е идеалният начин за преброяване на Слънчевата система, защото трябва да претърсим цялото небе, за да можем да намерим далечни обекти, включително допълнителни и все още невиждани планети.“

Проучването е интригуващ подход за изследване на фините изкривявания на външната слънчева система, каза Батигин, професор по планетни науки в Калифорнийския технологичен институт, който е написал многобройни проучвания за Планета Девет, но не е участвал в изследването на Планета Y. „През следващите години обсерваторията „Вера Рубин“ ще разкрие динамичната структура на външната слънчева система с безпрецедентна яснота“, каза той в имейл. След като данните на Рубин бъдат получени, астрономите трябва да получат много по-ясна представа за това дали наклонът на пояса на Куипер сочи към допълнителни планети, скрити далеч отвъд Нептун.