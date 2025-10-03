Как Америка и Китай се готвят да се бият с подводниците си

Бързо разрастващите се и модернизиращи се подводни сили на Китай оспорват дългогодишното господство на Съединените щати в подводната война. След Студената война, ВМС на САЩ инвестират сериозно в способности за лов на подводници - от ядрени атакуващи подводници (SSN) и морски патрулни самолети до подводни сензорни мрежи и усъвършенствани кораби за противолодъчна война (ASW). Но с утвърждаването на Китай през последните две десетилетия като подводна сила, стратегическият баланс може би се променя, пише The National Interest.

Разбиране на американските противолодъчни възможности

Гръбнакът на американските противолодъчни сили е флотилията от подводници клас „Вирджиния“ и клас „Лос Анджелис“ , които са тихи, бързи и въоръжени с усъвършенствани сонарни системи. Тези подводници могат да следят противникови подводници в оспорвани води и, ако е необходимо, да ги елиминират с торпеда или ракети.

На повърхността, Военноморските сили също са оборудвани - с разрушители и фрегати, оборудвани с теглени сонарни системи. А във въздуха, морският патрулен самолет P-8A Poseidon служи като работна сила на съвременната противолодъчна борба, хвърляйки сонобуи, провеждайки наблюдение в широк район и изстрелвайки противолодъчни торпеда.

Този военен хардуер се поддържа от мрежа от подводни сензори – еволюция на Системата за звуково наблюдение или SOSUS от ерата на Студената война – които предоставят данни за откриване и проследяване на далечни разстояния. Все по-често безпилотни подводни апарати (UUV) и акустичен анализ, базиран на изкуствен интелект, също се интегрират в операциите за противолодъчно отбрана, тенденция, която вероятно ще продължи да се ускорява с усъвършенстването на изкуствения интелект.

Заедно тези смесени възможности дават на САЩ многопластов подход към противолодъчните отбрана, отчитащ откриването, проследяването и, ако е необходимо, унищожаването на вражески подводници.

Как Китай се готви за подводна война с Америка

Военноморските сили на Народноосвободителната армия (НОРА) отдавна изостават от ВМС на САЩ по отношение на подводните си способности. Въпреки това, от началото на века те са постигнали впечатляващ напредък, като сега разполагат както с ядрени, така и с дизелово-електрически подводници, с нови класове, които са все по-тихи и по-оцелителни. Вероятно най-тревожен от гледна точка на САЩ е класът „Джин“ ( Тип 094 ) и нововъзникващият Тип 096, две нови ядрени подводници с балистични ракети (SSBN), които дават на Китай третия крак от неговата ядрена триада. Китай също така разполага усъвършенствани дизелово-електрически подводници с въздушно-независимо задвижване (AIP) в крайбрежните си води, където американските противолодъчни възможности са по-малко ефективни.

Въпреки че китайските подводници все още са по-шумни от американските или руските си аналози, Пекин постепенно намалява разликата. Подводният флот на Китайската народна република е все по-способен – благодарение на подобренията в технологиите за заглушаване, сонарните системи и обучението на екипажа – обещавайки да се противопостави на американските сили в Индо-Тихоокеанския регион.

Китайските подводници биха могли да променят войната между САЩ и Китай

Взаимодействието между американските противолодъчни способности и модернизацията на подводниците на Китай е от основно значение за баланса на силите в Индо-Тихоокеанския регион. Ако САЩ могат да проследяват и потенциално да неутрализират китайски подводници, тогава САЩ могат да запазят свободата на действие за своите ударни групи от самолетоносачи, десантни сили и логистични конвои – всичко това е от съществено значение за проектирането на офшорна мощ. От друга страна, ако китайските подводници някога достигнат точката, в която са достатъчно тихи, за да избегнат откриването от САЩ, Пекин получава множество предимства – най-вече способността да заплашва военноморските операции на САЩ в Южнокитайско море, Западния Тихи океан или евентуално дори в открития Тихи океан. Всъщност никъде в Тихия океан не би било безопасно за ВМС на САЩ; Планът за планиране на подводници (PLAN) би могъл да разположи подводници в дълбоки води, където САЩ със сигурност ще имат проблеми с проследяването им, ограничавайки възможностите на САЩ за ескалация в криза.

Ясно е, че Съединените щати все още имат предимство пред Китай в подводната област. Но маржовете се свиват. И ако Китай постигне подводен паритет със САЩ, стратегическият пейзаж ще се промени драстично. За да запазят предимството си, САЩ вероятно ще продължат да инвестират в платформи за противолодъчна война от следващо поколение и автономни системи – като същевременно развиват мрежи от съюзи в Индо-Тихоокеанския регион.

За автора: Харисън Кас

Харисън Кас е старши журналист по въпросите на отбраната и националната сигурност в The National Interest. Кас е адвокат и бивш политически кандидат, който се е присъединил към Военновъздушните сили на САЩ като стажант-пилот, преди да бъде освободен по медицински причини. Той се фокусира върху военна стратегия, аерокосмическа индустрия и въпроси, свързани с глобалната сигурност. Има докторска степен по право от Университета на Орегон и магистърска степен по глобална журналистика и международни отношения от Нюйоркския университет.