Финландия има нещо специално, което САЩ искат

Колко голяма е преднината на Русия?

През Студената война страната развива индустрията си като строи ледоразбивачи за Съветския съюз

В квадратна сграда близо до доковете в Хелзинки финландски инженери тестват проекти на ледоразбивачи. Звучи сирена. Триметров модел на кораб се потегля напред, разбивайки леда с оранжевия си нос.

„Ледът е нещо като загадка“, казва Яри Хуртия от Aker Arctic, водещият финландски конструктор на ледоразбивачи. Финландците обаче почти са разрешили тази мистерия. Финландските компании са проектирали четири пети и са построили повече от половината от всички ледоразбивачи в света, пише The Econimist.

С нарастването на конкуренцията за Арктика, президентът на САЩ е забелязал това. През юни Доналд Тръмп обяви, че преговаря с Финландия за закупуване на 15 такива кораба. Преди това той е обмислял придобиването на 40 „големи“ ледоразбивача.

За да противодейства на Русия и Китай в Далечния север, Америка трябва да разшири флота си от ледоразбивачи. И за да направи това бързо, ще се нуждае от помощта на Финландия.

Нуждата е вдъхновила финландския експертен опит. Като единствената страна, всички пристанища на която могат да замръзнат през зимата, Финландия се нуждае от ледоразбивачи, за да поддържа Балтийско море отворено. След построяването на Sisu, първия си дизелово-електрически ледоразбивач, през 30-те години на миналия век, страната е развила вътрешна верига за доставки – от проектантски организации до корабостроителници.

През целия си необвързан статут по време на Студената война, Финландия усъвършенства индустрията си, като строи ледоразбивачи за Съветския съюз. Тази търговия приключи през 2022 г. На следващата година Финландия се присъедини към НАТО. Сега корабостроителниците ѝ търсят западни купувачи.

Финландската индустрия е тясно интегрирана: проектанти, производители на двигатели и корабостроителници си сътрудничат. Това позволи на страната да изгради уникална ниша на пазара.

Ледоразбивачите изискват дебели корпуси, мощни двигатели и сложни системи за контрол на вибрациите и защита от лед, за да издържат на екстремни условия. Повечето от тях са изработени по поръчка, което означава, че са неподходящи за мащабното производство, което е обичайно за гигантските корабостроителници в Източна Азия.

Спасителният кораб „Балтика“, построен за Русия през 2014 г., има асиметричен корпус, който му позволява да плава странично, прорязвайки 50-метров път през леда. Други конструкции служат като товарни кораби, петролни танкери или спомагателни кораби.

Контрастът с Америка е поразителен. Бреговата охрана на САЩ, част от въоръжените сили, нуждае от около десет полярни ледоразбивача. Разполага с три. Последният кораб от този клас, построен от правителството на САЩ за бреговата охрана, „Хийли“, е завършен през 1997 г.

Планът за изграждане на нови ледоразбивачи се забавя и бюджетът му беше увеличен рязко. Първият кораб, първоначално планиран за завършване през 2024 г., няма да бъде доставен до 2029 г. и ще струва 1,9 милиарда долара. За сравнение, „Поларис“, най-новият ледоразбивач на Финландия, е построен за три години за 125 милиона евро (147 милиона долара).

Този кораб е по-малък, отколкото би искала Америка. Но е доказателство за способността на Финландия да строи бързо и евтино.

Преувеличени са твърденията за „разлика в капацитета на ледоразбивачите“ между САЩ и Русия, която разполага с приблизително 50 полярни кораба, включително гиганти, задвижвани с ядрена енергия. Дългата северна брегова линия на Русия и повече от 2 милиона жители на Арктика означават, че тя винаги ще се нуждае от повече кораби, отколкото САЩ.

Истинският проблем е разликата между възможностите на бреговата охрана на САЩ и ролята, която тя трябва да играе за сигурността в Арктика, коментира The Economist.

Русия и Китай се борят за контрол в тази част на света, а северните морски пътища стават все по-натоварени. „Америка се опитва да се справи без много ледоразбивачи, защото много малко кораби са преминавали през Беринговия проток“, казва Петер Рибски, бивш военноморски аташе в посолството на САЩ в Хелзинки. „Но това се променя бързо“, добави той.

През август два китайски ледоразбивача преминаха през район край бреговете на Аляска, за който претендират САЩ. Бреговата охрана разположи кораба Healy, за да ги наблюдава. Подобни провокации може да станат по-чести.

За да запълни тази празнина, Америка се обръща към Финландия. Тръмп за първи път предложи идеята за закупуване на финландски кораби по време на първия си мандат. През 2024 г. администрацията на Байдън подписа споразумение с Канада и Финландия, наречено ICE Pact, за разширяване на капацитета.

През август корабостроителница в Хелзинки започна работа по първия кораб от тази програма – ледоразбивач за Канада, наречен Polar Max. Финландските корабостроители са разработили проекти за бреговата охрана на САЩ и с нетърпение очакват заповедта на администрацията на Тръмп.

Финландското правителство също е обнадеждено. „Имаме голям потенциал да доставим тези кораби; в наш интерес е нашите съюзници да имат капацитет в Арктика“, казва финландският заместник-министър на външните работи Паси Раджала.

Рибски вярва, че финландските корабостроителници ще могат да доставят кораби на Америка в рамките на това десетилетие. Но на хоризонта се задават препятствия.

Едното е съпротивата от страна на американските корабостроителници, които виждат президента като свой защитник. Другото са законите за обществените поръчки, които изискват военните кораби да бъдат построени в Америка, въпреки че те могат да бъдат отхвърлени по съображения за национална сигурност.

Фактът, че Доналд Тръмп изглежда е готов да преодолее протекционистките си инстинкти, показва разбирането му за необходимостта от разширяване на арктическия флот на бреговата охрана.