Венецуелският опозиционен лидер Мария Корина Мачадо печели Нобеловата награда за мир за 2025 г.

Венецуелският опозиционен лидер Мария Корина Мачадо спечели Нобеловата награда за мир в петък за десетилетната си борба срещу авторитаризма, безстрашната си защита на демокрацията и смелото си морално лидерство в страна, разтърсвана от криза, съобщават световните агенции.

Известна като „желязната лейди“ на Венецуела, Мачадо се укрива повече от 14 месеца, след като отказа да се оттегли, след като Николас Мадуро обяви победа на критикувани от САЩ и ЕС избори.

Мария Корина Мачадо е ключова фигура във венецуелската опозиция, като прекара последните 14 месеца в нелегалност.

Според скорошно проучване САЩ и повечето венецуелци не признават лидерството на Мадуро за легитимно, след като той открадна последните два избора.

Мачадо, въпреки заплахите и принудителното мълчание, упорства – настоява за свободни избори, мобилизира гражданите, разкрива нарушения на човешките права и служи като морална съвест на страната си.

"Нобеловата награда отива при един смел застъпник на мира - една жена двигател на прехода от диктатурата към демокрацията, един символ на обединение във време, в което демокрацията е под натиск", се казва в аргументацията на норвежкия Нобелов комитет, представена от Йорген Ватне Фриднес, ръководителя на норвежкия Нобелов комитет.

Нобеловите награди носят името на шведския индустриалец Алфред Нобел, който е техен учредител, като само тази за мир се обявява в Осло, останалите се обявяват в шведската столица Стокхолм. След обявяването на победителя днес, наградата за мир ще бъде връчена тържествено на 10 декември на церемонии в Осло. Ден преди това - на 9 декември - лауреатът ще даде и пресконференция.