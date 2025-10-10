Тотална война: Пет страни от НАТО поставят противопехотни мини по протежение на 3000 км граница с Русия

Пет страни от НАТО, съседни на Русия или нейния съюзник Беларус, обявиха, че ще се откажат от Отавския договор от 1997 г., който забранява използването на противопехотни мини от подписалите го страни, пише Newsweek.

Тези държави – Полша, Финландия, Литва, Естония и Латвия – сега имат планове да създадат обширна зона от 3000 километра от минирана земя като част от отбранителните усилия срещу всяка евентуална атака от Русия.

Решението за създаване на подобни минни полета идва в резултат на осъзнаването на нарастващата заплаха от Русия и важния отбранителен ефект – доказан по време на настоящата война в Украйна – който могат да генерират както противопехотните (ПБ), така и противотанковите (ПТ) мини, показва novayagazeta.eu.

Противотанковите мини не са обхванати от Отавския договор и всички държави са свободни да ги използват. Противотанковите мини са насочени само към превозни средства (теглото на човек не може да ги задейства). Основният проблем с противотанковите мини, които са насочени към хора, е, че те могат да бъдат задействани както от цивилни, така и от войници.

Ново проучване показва, че тези оръжия са дали на Зеленски допълнителна сила в преговорите с Путин. Като такива, те се считат не само за недискриминационни оръжия, но и за оръжия, чиято „постоянство“ означава, че могат да останат заплаха дълго след края на конфликта. Забраната им се възприема от мнозина като „етичен императив“.

В настоящата епоха на военно развитие, доминирана от въвеждането на високотехнологични оръжейни системи, изглежда, че нискотехнологичните, несложни и сравнително евтини противопехотни мини – които могат да бъдат заложени в милиони бройки – могат да играят значителна роля в съвременната война.

Минните полета се оказаха много ефективни като отбранително средство в настоящата война в Украйна, поради способността им да прекъсват вражеските атаки. Това признание означаваше за тези пет държави-членки на НАТО, че придържането им към Договора от Отава трябваше да приключи, въпреки факта, че то се основава на хуманитарни съображения.

Тези пет държави бяха критикувани от организации за правата на човека за оттеглянето си от договора. Обединеното кралство също беше подписала през 1997 г. и остава обвързана от неговите разпоредби. Съединените щати, Русия и Китай не подписаха договора от самото начало.

Противопехотните мини се оказаха важен отбранителен инструмент във войната в Украйна. В ранните дни на пълномащабното руско нахлуване през февруари 2022 г. украинската страна много бързо използва част от запасите си от противотанкови мини от съветската епоха.

Те бяха много ефективни в ограничаването на първоначалното настъпление на руските бронирани колони (терминът „бронирани“ обхваща както танкове, така и други бронирани машини) към Киев.

Тези мини създаваха смущения, тъй като руските сили бяха спрени или трябваше да намерят алтернативни маршрути около минните полета.

Закъсненията позволиха на украинските сили да установят солидни отбранителни позиции, което в крайна сметка спря руските колони и доведе до обрата им преди да достигнат Киев.

Европейският план за създаване на буферна зона на украинската фронтова линия изглежда все по-нереалистичен. След това украинските сили започнаха собствена бронирана офанзива през лятото на 2023 г. Тези сили, обучени и екипирани от държавите от НАТО и използващи техники за комбинирана война на НАТО, също бяха хванати в капан в гъсти руски минни полета. Настъплението им беше спряно.

Наличието на обширни минни полета от бронетранспортьори и противотанкови ракети направи невъзможно прилагането на принципа на „маневрена война“, който се основава на движение, инициатива и изненада и който според инструкторите на НАТО е трябвало да осигури победа на украинците. Руснаците наричат своите отбранителни минни полета „непреодолими“.

Предвид мощта на минните полета, и двете страни в крайна сметка осъзнаха, че тяхното присъствие трябва да означава преосмисляне на начина, по който трябва да се води война. Мините доведоха до промяна в тактиката.

Минните полета формират основата на „крепостния пояс“ на украинските сили в по-голямата част от Донбас.

Въпреки че Киев подписа Отавския договор през 2005 г., беше ясно, че силите му използват в значителна степен забранени противопехотни мини, наред с „законните“ противотанкови мини.

Украйна официално се оттегли от Отавския договор едва през юни тази година. Украинският президент Володимир Зеленски оправда оттеглянето с мотива, че „противопехотните мини... много често нямат алтернатива като отбранително средство“.

Руските отбранителни мерки, подобно на тези на украинските сили, използват значително мини. Руската страна може да разчита на това, което се смята за най-големият арсенал в света, особено на противопехотни мини (според твърденията, че наброяват около 26,5 милиона). Зеленски обвини Русия, че използва противопехотни мини „с изключителен цинизъм“, визирайки предполагаемото поставяне на капани с противопехотни мини върху телата на руски войници.

Интересното тук е, че много старата технология на противопехотните мини се комбинира с много по-новата технология на дронове. Минните полета вече могат да се полагат много по-ефективно, като се използват дронове за поставянето им, вместо ръчно, както беше нормата. Дроновете промениха начина, по който се води минна война.

Предвид случващото се в Украйна, вече е добре известно, че мините могат да направят повече от това да помогнат за определяне на хода на прости тактически военни сражения; те могат да създадат стратегически резултати. По същество те могат да решат изхода на войните.

Имайки това предвид, петте държави-членки на НАТО се оттеглиха от Отавския договор.

Противопехотните мини очевидно са необходими на днешните бойни полета. Те се считат за съществено допълнение към противотанковите мини. Всеки вид има своя собствена отбранителна роля.

По този начин тези пет щата сега се опитват да си набавят собствени противопръстенови мини на вътрешния пазар и да ги закупят от САЩ. Донякъде противоречиво е, че администрацията на бившия президент на САЩ Джо Байдън вече беше взела решение, още преди Доналд Тръмп да стане президент, да достави на Украйна значителен брой „неперманентни“ противопръстенови мини. По това време Киев все още беше подписал Отавския договор.

Противопожарните и противотанковите мини са се доказали като основни инструменти в съвременната война. Днес войната в Украйна се характеризира и доминира, поради наличието на мини, по-скоро от отбрана, отколкото от настъпление. Фронтовите линии са до голяма степен статични. Колкото и скромни, евтини и прости да са, противопехотните мини изглежда играят ключова роля в съвременната война.