Бельото има срок на годност

Фармацевтът силно препоръчва да се изхвърля бельото при първите признаци на износване

Бельото трябва да се сменя на всеки 6-12 месеца, според фармаколога Ана Каролина Гонсалвес от Университета на Бейра Интериор. В интервю за Daily Express тя подчерта, че износеното бельо може да представлява риск за здравето.

Според специалиста, носенето на бельо повече от година може да допринесе за развитието на бактериални и гъбични инфекции на пикочно-половата система. Това се дължи на постепенното разрушаване на тъканта.

„С течение на времето влакната стават слаби и изтъркани, което позволява на микробите да останат върху прането ви дори след изпиране“, обясни Гонсалвес.

Позовавайки се на проучване, проведено от една марка бельо, експертът отбеляза, че 16% от британците носят един и същ чифт бельо повече от пет години. Фармацевтът силно препоръчва да се изхвърля бельото при първите признаци на износване – обикновено в рамките на 6-12 месеца след употреба.

Специалистът напомни също, че един чифт бельо не трябва да се носи повече от един ден. Повторното използване на мръсно бельо значително увеличава риска от инфекция.

