Учени откриха бурни ветрове на Марс

Тези подобни на торнадо вихри се срещат и на Земята

Двадесетгодишни изображения, заснети от два орбитални апарата, кръжащи около Марс, разкриха бурни ветрове на Червената планета, съобщава CNN.

Вятърът на безплодната планета би бил невидим, ако не беше емблематичният червен прах на Марс, който се улавя във вихрите на вятъра, създавайки явление, известно като прашни дяволи.

Тези подобни на торнадо вихри се срещат и на Земята, но новият каталог на марсианските прахови дяволи, публикуван в сряда в списание Science Advances, показва, че марсианските прахови дяволи изглежда се движат много по-бързо и са по-многобройни в глобален мащаб, казва водещият автор на изследването д-р Валентин Бикел, сътрудник на Центъра за космос и обитаемост в Университета в Берн, Швейцария.

Изследователите са съставили новия публично достъпен каталог, като са използвали изображения, направени от апаратите Mars Express на Европейската космическа агенция от 2004 г. насам и ExoMars Trace Gas Orbiter от 2016 г. насам.

Те са обучили невронна мрежа, или машинно обучение, моделирано по човешкия мозък, да открива вихрите в орбиталните данни, след което са проверили всеки един от тях, за да създадат карта на 1039 прахови дявола по Марс, включително примери на върха на древни вулкани и в открити равнини. Екипът също така успя да определи посоката на движение на 373 от въртящите се колони от вятър, изпълнени с прах.

Те установиха, че марсианските прахови дяволи и придружаващите ги ветрове могат да се движат със скорост от около 99 мили в час (160 км в час), много по-бързо от всички прахови дяволи, регистрирани някога от марсоходите, изследващи повърхността на Червената планета.

„Това наблюдение предполага, че тези ветрове вероятно са в състояние да вдигнат значително количество прах от повърхността в атмосферата“, пише Бикел в имейл. „Открихме ново парче от пъзела, което ни помага да разберем по-добре цикъла на марсианския прах: къде, кога и колко прах се вдига от повърхността и се вкарва в атмосферата.“

Проследяването на движението на праха на Марс е от решаващо значение за планирането на бъдещи роботизирани и човешки изследвания на Червената планета, казват експертите.

Изучаването на праха на Марс предоставя на учените начин да моделират климата на планетата, без реално да се намират на земята.

На Земята дъждът помага за изчистването на праха от въздуха. Но на Марс прахът може да се задържи в атмосферата много по-дълго, след като бъде вдигнат от вятъра, пътувайки из цялата планета.