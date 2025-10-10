Конгресът на Перу гласува за отстраняването на президента Болуарте (ВИДЕО)

Автор: Труд онлайн
Конгресът на Перу гласува в петък за отстраняването на президента Дина Болуарте, един от най-непопулярните лидери в света, на късно вечерно заседание, свикано часове след като политически партии от целия спектър призоваха за отстраняването ѝ, съобщава Reuters.
Законодателите гласуваха да обсъдят отстраняването ѝ от длъжност поради „морална неспособност“ по-рано през нощта и я призоваха да се защити пред Конгреса час по-късно. Тя така и не се яви, а законодателите имаха достатъчно гласове, за да продължат с бърз процес на импийчмънт.
BREAKING: Peru’s congress REMOVES Dina Boluarte from the presidency in a unanimous vote pic.twitter.com/DYlnJdTflj— Camila (@camilapress) October 10, 2025