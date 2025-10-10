Филипинският президент нареди евакуацията на населението след земетресението

Филипинският президент Фердинанд Маркос-младши нареди евакуацията на жителите в южната част на страната след мощното земетресение с магнитуд 7,6. Това се казва в изявление, разпространено от администрацията на държавния глава.

„В момента оценяваме ситуацията и гарантираме безопасността на всички. Инструктирах Националния съвет за намаляване и управление на риска от бедствия, Службата за гражданска защита, въоръжените сили, Филипинската брегова охрана и всички съответни агенции незабавно да евакуират крайбрежните райони, да активират линиите за аварийна комуникация и да координират тясно с местните власти. Операциите по търсене и спасяване и оказване на първа помощ вече се подготвят и ще започнат веднага щом е безопасно“, каза той.

Филипинският институт по вулканология и сеизмология издаде предупреждение за цунами за провинциите Давао Ориентал, Източен Самар, Южен Лейте и Суригао дел Норте, призовавайки жителите на крайбрежните райони незабавно да се евакуират на по-високи места.

Земетресение с магнитуд 7,6 удари Филипините в 9:43 ч. местно време. Земетресението е било на дълбочина 10 километра. Впоследствие са регистрирани вторични трусове с магнитуд от 2,6 до 4,9 . Няма съобщения за щети или жертви.

