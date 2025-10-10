Филипинският президент нареди евакуацията на населението след земетресението

Още по темата: Силно земетресение разтърси бреговете на Филипините (ВИДЕО) 10.10.2025 06:58

В момента оценяваме ситуацията

Филипинският президент Фердинанд Маркос-младши нареди евакуацията на жителите в южната част на страната след мощното земетресение с магнитуд 7,6. Това се казва в изявление, разпространено от администрацията на държавния глава.

„В момента оценяваме ситуацията и гарантираме безопасността на всички. Инструктирах Националния съвет за намаляване и управление на риска от бедствия, Службата за гражданска защита, въоръжените сили, Филипинската брегова охрана и всички съответни агенции незабавно да евакуират крайбрежните райони, да активират линиите за аварийна комуникация и да координират тясно с местните власти. Операциите по търсене и спасяване и оказване на първа помощ вече се подготвят и ще започнат веднага щом е безопасно“, каза той.

READ: President Ferdinand R. Marcos Jr. says the government is assessing the situation on the ground and ensuring the safety of everyone following the powerful earthquake that struck Davao Oriental on Friday (Oct. 10, 2025) morning, which was also felt in other parts of the… pic.twitter.com/FujBZ2DT7I — Philippine News Agency (@pnagovph) October 10, 2025

Филипинският институт по вулканология и сеизмология издаде предупреждение за цунами за провинциите Давао Ориентал, Източен Самар, Южен Лейте и Суригао дел Норте, призовавайки жителите на крайбрежните райони незабавно да се евакуират на по-високи места.

Земетресение с магнитуд 7,6 удари Филипините в 9:43 ч. местно време. Земетресението е било на дълбочина 10 километра. Впоследствие са регистрирани вторични трусове с магнитуд от 2,6 до 4,9 . Няма съобщения за щети или жертви.