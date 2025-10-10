Силно земетресение разтърси бреговете на Филипините (ВИДЕО)

Автор: Труд онлайн
Земетресение с магнитуд 7,3 по скалата на Рихтер е регистрирано край бреговете на Филипините, съобщи Европейският-средиземноморски сеизмологичен център.
Епицентърът е бил разположен на 60 км североизточно от град Мати, на дълбочина 62 км.
За момента, няма съобщения за жертви или нанесени материални щети.
5. A powerful magnitude 7.4 earthquake struck Mindanao, Philippines at 0144 UTC. #lindol #sismo_deprem_gempa— GeoTechWar (@geotechwar) October 10, 2025
Tsunami waves of 1–3 meters possible on some Philippines coasts; alerts for Indonesia and Palau. pic.twitter.com/u5SL9wQfym
На 30 септември земетресение с магнитуд 6,9 по скалата на Рихтер удари бреговете на Филипините, убивайки най-малко 72 души.