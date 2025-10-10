Силно земетресение разтърси бреговете на Филипините (ВИДЕО)

Автор: Труд онлайн
Епицентърът е бил разположен на 60 км североизточно от град Мати

Земетресение с магнитуд 7,3 по скалата на Рихтер е регистрирано край бреговете на Филипините, съобщи Европейският-средиземноморски сеизмологичен център.

Епицентърът е бил разположен на 60 км североизточно от град Мати, на дълбочина 62 км.

За момента, няма съобщения за жертви или нанесени материални щети.

На 30 септември земетресение с магнитуд 6,9 по скалата на Рихтер удари бреговете на Филипините, убивайки най-малко 72 души.

