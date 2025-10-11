Закупуването от Етиопия на руски изтребители Су-35 променя баланса на силите в Източна Африка

След публикуването на изтекли документи, потвърждаващи, че етиопските военновъздушни сили ще закупят поне шест изтребителя Су-35 от Русия, бяха повдигнати сериозни въпроси относно последиците от придобиванията за баланса на силите в Източна Африка, съобщава военното издание Military Watch.

Поръчките за Су-35 следват закупуването на поне два двуместни изтребителя Су-30 в началото на 2024 г., които се очаква да служат предимно като учебни самолети за по-новите самолети. Придобиването на Су-35 ще осигури на етиопските военновъздушни сили едни от най-способните изтребители на африканския континент, съперничещи си само от Су-35 и Су-57 на алжирските военновъздушни сили , което ще отбележи голяма промяна в позицията на флота им и потенциално ще им предостави много по-голям набор от военни възможности срещу съседите им. В момента Етиопия е изправена пред териториални спорове със съседен Судан, продължаващ студен конфликт с Еритрея и спорове за водни права с Египет, като във всички тези случаи липсват самолети, сравними със Су-35.

Египет, Судан и Еритрея разчитат в голяма степен на руски изтребители МиГ-29, като Еритрея също така е закупила два по-големи и по-способни изтребителя Су-27 за превъзходство във въздуха в началото на 2000-те години. Докато флотилията на Етиопия от приблизително 18 Су-27 имаше голям паритет във възможностите си с тези самолети, Су-35 ще осигури голямо технологично предимство, гарантиращо, че всякакви въздушни сражения с тези три потенциални противници ще останат едностранчиви.

Су-35 е демонстрирал огромното си превъзходство над МиГ-29 и Су-27 многократно в руско-украинската война, когато е бил използван от руските ВВС, за да свали украинските изтребители от съветската епоха, без да е известно да е загубен Су-35 във въздушен бой. По този начин флотилия от Су-35 би могла да осигури на Адис Абеба увереността в сигурността, необходима за отстояване на претенциите ѝ срещу Еритрея, Судан или Египет, знаейки, че вероятно ще има въздушно превъзходство.

Във време, когато Египет подава все по-голям брой оплаквания относно проекта за язовир „Голямото етиопско възраждане“, се очаква Су-35 значително да усложни всякакви потенциални военни действия от страна на египетските военновъздушни сили. Египет не разполага с подобни тежки самолети с голям обсег на действие на Су-27 или Су-35, като плановете за закупуване на Су-35 са прекратени поради заплахи от западни икономически санкции.

Египетските изтребители F-16 нямат никакви възможности за поразяване въздух-въздух извън зрителния обсег и са силно демоде, докато по-способните изтребители МиГ-29 и Rafale ще бъдат все още ненадминати, дори ако успеят да достигнат етиопска територия чрез зареждане с гориво във въздуха. Способността на Су-35 да използва ракети въздух-въздух R-77M и R-37M ще осигури удобно предимство в обсега на поразяване, което се поддържа от много по-големия и по-мощен сензорен набор на изтребителя, като египетските изтребители Rafale и МиГ-29M са ограничени до обсег на поразяване от около 100 километра и разчитат на радари, които са малка част от размера на новите етиопски самолети.

Поръчките на Су-35 за въоръжаване на етиопските военновъздушни сили представляват потенциална промяна в баланса на силите в Източна Африка и поставят страната в изключително изгодна позиция. Страната е една от трите, за които е потвърдено през 2025 г., че са направили нови поръчки за самолета, наред с Алжир и Иран.

Смята се, че представянето на Су-35 в украинския театър на военните действия и интензивните бойни изпитания, както и наличието на новата ракета Р-77М, която значително подобрява характеристиките ѝ „въздух-въздух“, са значителни фактори, които са увеличили привлекателността ѝ в чужбина.

Особено спешната нужда на Иран от нови изтребители означава, че поръчките му може да надхвърлят тези на всички други чуждестранни клиенти взети заедно, като е потвърдено, че са направени поръчки за 48 изтребителя , а се счита за вероятни и допълнителни поръчки. Руското министерство на отбраната също увеличи темпа на поръчките, като през май беше разкрито, че се работи за разширяване на производството за оборудване на нови ескадрили в отговор на нарастващото напрежение със страни от западния свят. Спекулира се и за поръчки от нови клиенти, най-вече Северна Корея.