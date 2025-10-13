Трима учени с наградата на Шведската народна банка

Нобел за “устойчив растеж чрез творческо разрушение” в икономиката

Джоел Мокир, икономически историк в Северозападния университет, получи половината от наградата “за това, че е идентифицирал предпоставките за устойчив растеж чрез технологичен прогрес”, според изявлението на комисията.

Останалата половина от наградата беше присъдена съвместно на Филип Агион - от Колеж дьо Франс, INSEAD и Лондонското училище по икономика - и Питър Хауит, професор в Университета Браун. Комисията призна тяхното разработване на “теорията за устойчив растеж чрез творческо разрушение” - рамка, която обяснява как иновациите непрекъснато преобразуват икономиките, като заменят остарелите технологии и индустрии с нови.

Наградата за икономика, официално известна като Наградата на Шведската народна банка за икономически науки в памет на Алфред Нобел, е последната Нобелова награда, присъдена тази година. Тя е парична награда от 11 милиона шведски крони (около 1,2 милиона долара).