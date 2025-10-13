Защо Украйна пренася войната все по-дълбоко в Русия?

"Кремъл ще преговаря само ако ракетите и дроновете занесат болката от войната на руснаците"

Фронтовата линия в Украйна достигна задънена улица и се е изроди в кървава патова ситуация. Мирните преговори на администрацията на Доналд Тръмп не постигнаха напредък, откакто Русия отхвърли предложението за прекратяване на огъня през август. Но украинците твърдят, че все още имат стратегия за прекратяване на войната: да нанесат удари дълбоко в тила на Русия с ракети и дронове, пише The New York Times.

Нефтопреработвателни заводи, фабрики, пристанища и железопътни линии бяха атакувани. Украйна вече разполага с арсенал, способен да порази огромна част от Западна Русия, където е концентрирана голяма част от нефтопреработвателната промишленост на страната. Киев също така обяви ново оръжие, наречено „Фламинго“, за което твърди, че може да достигне индустриалния център на Руската федерация в Уралските планини.

Използвайки удари с голям обсег, Украйна се стреми да осакати петролната индустрия на противника си и да предаде болката от войната на руския народ. Въпросът е дали тази стратегия ще бъде достатъчна, за да убеди Кремъл да се ангажира със сериозни преговори.

Ескалацията на кампанията за дълбоки удари е иновация. Украйна отблъсна първоначалното нахлуване на Русия през 2022 г. благодарение на патриотичния ентусиазъм на своите доброволци. Сега ударите с голям обсег са насочени към принуждаване на Русия да спре, като нанесат щети на вече обтегнатата ѝ икономика и подтикнат до голяма степен успокоеното руско общество да започне да недоволства срещу войната.

Зеленски нарича тази кампания „санкции с голям обсег“ или „санкции с дронове“, представяйки я като увеличаване на икономическия натиск.

Дроновете и ракетите имат закачливи имена като „Нептун“, „Фламинго“, „Яростен“ и „Бобър“. Някои от тях са разработени благодарение на мощната военна индустрия, наследена от Съветския съюз. Други са създадени от стартиращи компании, появили се по време на войната.

До 2022 г. Украйна имаше слабо развита технологична култура. Забележителни успехи включваха Ring, производител на видеодомофони, придобит от Amazon. След избухването на конфликта, инженерите преминаха към производство на дронове.

Това лято украинска компания представи "Фламинго", крилата ракета с обявен обхват над 3000 км. "Нептун" пък е противокорабна ракета, пригодена за поразяване на сухопътни цели. Зеленски наскоро заяви, че и двете системи вече са били използвани за поразяване на руски цели.

Дронове като „Яростен“ и „Бобър“ са изработени от пластмаса, въглеродни влакна, полистиролова пяна и картон. Въпреки сравнително малкия си размер, те могат да летят около 600 мили - достатъчно, за да достигнат Москва, ако успеят да пробият руската противовъздушна отбрана.

По време на типични нощни схватки руските военни изстрелват много повече дронове и ракети в Украйна, отколкото украинските военни насочват атаки към Русия. Докато Киев твърди, че не се прицелва към руски цивилни, някои украински лидери говорят за необходимостта от поразяване на свързани с войната цели в самата Москва, за да се промени позицията на Кремъл.

Украйна иска да използва всички възможни средства, за да сигнализира на Съединените щати, че спазва исканията на президента Тръмп в преговорите за разрешаване на конфликта, включително като дава приоритет на американските компании в потенциални следвоенни сделки за добив.

Киев позиционира ударите срещу Русия като подкрепа за мирната инициатива на Тръмп, стремейки се да демонстрира, че Украйна разполага с достатъчна огнева мощ, за да накара Москва да се замисли за продължаване на военните действия.

Тръмп вече заяви подкрепата си за ударите. През август той написа в социалните медии, че „е много трудно, ако не и невъзможно, да се спечели война, без да се удари страната агресор“.

След това той критикува администрацията на Байдън за ограничаване на способността на Украйна да нанася удари по руска територия с американски оръжия.