На около 70 милиона години

Учени откриха запазено динозавърско яйце, съобщава El Pais. Откритието на аржентински учени може да е първото по рода си в Южна Америка. Поради изключителната си запазеност, въпреки че е на около 70 милиона години, то може да съдържа ембрион.

Вкаменелостите от яйца на месоядни динозаври, като намереното, са много редки, а почти перфектното състояние на съхранение, в което е намерено, е еднорог в палеонтологията.

„Това е най-цялостното, най-добре запазеното и вероятно е животно, за което все още не знаем“, каза Федерико Аньолин. „Наред с този екземпляр са и други останки, които образуват гнездо, където биха могли да бъдат скрити други вкаменелости, които предоставят информация за това как тези праисторически влечуги са се грижили за малките си и други аспекти на поведението им. Това ни изненада много. Останалите яйца са много фрагментирани, защото ерозията е унищожила много от тях. Може би някои са непокътнати, но вътре в скала. В този случай яйцето се е отчупило, търкулнало се е през този много фин пясък и е останало там. Това го е предпазило от счупване. Почти чудо е. Ако е валяло или нещо друго, щеше да бъде унищожено. Ето защо откритието е толкова вълнуващо. Изглежда сякаш е направено нарочно. Когато го открих, не бях убеден, че е вкаменелост. Лежеше там, сякаш някой го е поставил там.”

Перфектният му външен вид предполага, че може да е запазил ембрион вътре.

„Планираме да анализираме яйцето на живо, за да могат хората да се изненадат, ако има нещо вътре, или да се разочароват, ако не“, каза още той.

Ембриони на динозаври вече съществуват по света, но са рядкост. В Аржентина са открити ембриони на завроподи, но никога на месоядни. Ако бъде потвърдено, това откритие би било от голямо значение.