Свръхзвукова заплаха: Защо новите ракети на Русия и Китай стряскат Пентагона

Ново проучване предупреждава, че Съединените щати изостават от Русия и Китай в разработването на хиперзвукови оръжия, пише Newsweek.

Според проучване на Атлантическия съвет, разкрито от Axios, се развива „асиметрия на бойното поле“ поради бавността на Америка в работата по хиперзвукови оръжия в сравнение с решителността на Русия и Китай.

„Нюзуик“ се е свързал с Министерството на войната на САЩ по имейл за коментар.

Хиперзвуковите оръжия представляват голяма промяна в съвременната война, заплашвайки да подкопаят традиционното западно военно превъзходство и поставяйки САЩ в стратегическо неизгодно положение, според нов доклад на Специалната група за хиперзвукови способности на Атлантическия съвет.

Предупреждението съвпада с усилията на администрацията на Тръмп за създаване на полусферичен ракетен щит на стойност 175 милиарда долара, известен като „Златният купол за Америка“, предназначен да защитава от напреднали ракетни заплахи – включително хиперзвукови системи – от противници като Китай, Русия и Северна Корея.

Новопубликуваният доклад на Атлантическия съвет подчертава „значителна и нарастваща“ разлика в способностите на американските хиперзвукови оръжия в сравнение с китайския и руския напредък.

Хиперзвуковите оръжия се движат със скорости по-големи от Мах 5, могат да маневрират по време на полет и са трудни за откриване и спиране със съвременните системи за противоракетна отбрана.

Проучването, изготвено от бивши висши ръководители на Пентагона, армията на САЩ, военновъздушните сили и агенциите за ядрена сигурност, посочва, че само постепенните подобрения няма да бъдат достатъчни, за да се противодейства на нарастващата асиметрия в бойното пространство.

Основните констатации и препоръки на работната група включват:

Хиперзвуковите оръжия представляват „промяна на парадигмата в съвременната война“ и трябва да бъдат спешно решени.

Съвременните системи за противоракетна отбрана, като например THAAD (Terminal High-Altitude Area Defense) и Patriot, могат да бъдат претоварени от координирани хиперзвукови атаки и поддръжката им е скъпа.

САЩ трябва да разработят по-евтини ракетни системи с по-висок капацитет и хиперзвукови самолети за многократна употреба за събиране на разузнавателна информация и други операции.

Сътрудничеството със съюзници (чрез програми като AUKUS Pillar 2) по отношение на съвместното разработване и производство на технологии трябва да се засили.

Америка трябва да проучи хиперзвукови системи за доставка на ядрени оръжия, тъй като конвенционалните самолети като F-35A може да не оцелеят при възникващи заплахи през 30-те години на 21-ви век.

В момента руските хиперзвукови системи, които се оценяват, включват ракетите „Кинжал“, „Циркон“ и „Авангард“. Китай разполага с DF-17 и DF-26, наред с други системи.

САЩ разработват собствен комплекс, като например хиперзвуково оръжие с голям обсег (LRHW), конвенционално оръжие за бърз удар, оръжие за бързо реагиране с въздушно изстрелване (ARRW) и хиперзвукова атакуваща крилати ракети (HACM). Много от тези американски системи все още са във фаза на тестване или ограничено разполагане, според доклад на Изследователската служба на Конгреса от август за хиперзвуковите оръжия.

Директорът на работната група Стивън Родригес заяви пред Axios: „Трябва да действаме решително сега. Това означава агресивно внедряване на първото поколение американски хиперзвукови системи, като същевременно фундаментално преосмислим как насърчаваме индустриална база, която може да осигури достъпен капацитет за следващото поколение.“

Дебора Лий Джеймс, бивш секретар на Военновъздушните сили и съпредседател на работната група, заяви пред списание „Национална отбрана“: „Време е да се заемем с работа. И точно за това е този доклад. Той е предназначен да представи някои практически препоръки, за да променим курса си и да се заемем с тази много важна тема за разработването на капацитет за хиперзвукова ракета.“

Пентагонът и Конгресът обмислят как да отговорят на хиперзвуковата заплаха. Препоръките включват ускорено разработване на нови оръжия, назначаване на централизиран „цар на оръжията“, подобряване на координацията между агенциите и модернизиране както на системите за откриване, така и на отбрана.

Бъдещите инвестиции на САЩ в инициативи за противоракетна отбрана, като например „Златният купол за Америка“, и продължаващото международно сътрудничество с ключови съюзници вероятно ще играят важна роля, докато САЩ се справят с бързия напредък на своите стратегически конкуренти. Очакват се изслушвания в Конгреса и допълнителни доклади през следващите месеци, докато политиците обсъждат бюджетите и надзора върху хиперзвуковите оръжия и отбранителни системи.