От „Ловът за Червения октомври“ до "лов на най-близкия механик"

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте се подигра с Русия в понеделник заради "куцащото" състояние на една от нейните подводници, след като тя изплува над вода край Франция, с руските власти отрекоха да е била принудена да излезе на повърхността поради технически проблеми.

Морското командване на НАТО откри руската подводница „Новоросийск“, която изплува край бреговете на Франция. Подводницата, която може да носи ядрени оръжия, изплува на 9 октомври близо до френския регион Бретан, съобщи командването на страницата на X в социалните медии.

We. Are. Watching. 👀

📍 Atlantic Ocean

⚓ A French Navy frigate 🇫🇷 conducts surveillance of the Alliance's maritime approaches, marking the presence of a Russian submarine 🇷🇺 operating on the surface off the coast of Brittany.

Според нидерландското издание NL Times, подводницата е била на бойно дежурство в Средиземно море, когато е възникнал теч на гориво. Тъй като не е могла да влезе в пристанища в Черно море или Сирия, плавателният съд е бил изпратен в пристанище в Северно или Балтийско море за ремонт. След като е била открита край бреговете на Франция, подводницата е продължила пътуването си под наблюдението на военноморските сили на страните от НАТО.

Чак днес руският Черноморски флот заяви, че съобщенията за неизправност и „аварийно изплуване“ на подводницата са неверни. „Екипажът в момента извършва планов междуфлотски транзит, след изпълнение на мисии“, отбеляза пресслужбата на флота. Те също така заявиха, че в съответствие с международните навигационни правила „подводниците преминават през Ламанша изключително на повърхността“.

Но холандските власти заявиха през уикенда, че „Новоросийск“ е била теглена на буксир в Северно море. А Рюте, в речта си в Словения днес, каза, че плавателният съд е „счупен“.

„Сега на практика почти не е останало руско военноморско присъствие в Средиземно море. Има самотна счупена руска подводница, която куца към дома“, каза той и добави иронично: „Каква промяна от романа на Том Кланси от 1984 г. „Ловът за Червения октомври“. Днес ситуацията изглежда по-скоро като лов на най-близкия механик“.

ВЧК-ОГПУ, Telegram канал, свързан с руските силови структури, съобщи още на 27 септември, че в трюма на „Новоросийск“ е изтекло гориво.

Екипажът на кораба обаче не е разполагал с квалифицирани специалисти, които биха могли да отстранят проблема на място. Според източника на канала, тъй като горивото се е натрупало на борда и е могло да причини експлозия, екипажът не е имал друг избор, освен да излезе на повърхността и да започне да източва горивото в морето.