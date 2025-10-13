Руска подводница е изплувала във водите на НАТО

Автор: Труд онлайн
Русия
Снимка: X (Twitter)

Руска подводница изплува край бреговете на Франция в четвъртък, 9 октомври. В отговор на инцидента Алиансът обяви готовност за самозащита. Това се съобщава в  публикация на Морското командване на НАТО в социалната мрежа X.

„Фрегата на френските военноморски сили наблюдава морските подходи към Алианса, отбелязвайки наличието на руска подводница, действаща на повърхността край бреговете на Бретан“, се казва в публикацията.

Командването добави още, че „НАТО е готово и ще защитава... Алианса, поддържайки постоянна бдителност и наблюдавайки ситуацията в морето в целия Атлантик“.

Преди няколко седмици, на 17 септември, руски риболовен кораб беше заловен в пролива Йоресунд близо до Швеция. Шведската брегова охрана и два кораба на НАТО от Дания и Обединеното кралство го прехванаха.

Още от (Русия)

Най-четени

Мнения