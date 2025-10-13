Руска подводница е изплувала във водите на НАТО

Руска подводница изплува край бреговете на Франция в четвъртък, 9 октомври. В отговор на инцидента Алиансът обяви готовност за самозащита. Това се съобщава в публикация на Морското командване на НАТО в социалната мрежа X.
„Фрегата на френските военноморски сили наблюдава морските подходи към Алианса, отбелязвайки наличието на руска подводница, действаща на повърхността край бреговете на Бретан“, се казва в публикацията.
Командването добави още, че „НАТО е готово и ще защитава... Алианса, поддържайки постоянна бдителност и наблюдавайки ситуацията в морето в целия Атлантик“.
We. Are. Watching. 👀— NATO Maritime Command (@NATO_MARCOM) October 9, 2025
📍 Atlantic Ocean
⚓ A French Navy frigate 🇫🇷 conducts surveillance of the Alliance’s maritime approaches, marking the presence of a Russian submarine 🇷🇺 operating on the surface off the coast of Brittany. NATO stands ready to defend our Alliance with… pic.twitter.com/SeTh3Ij7NN
Преди няколко седмици, на 17 септември, руски риболовен кораб беше заловен в пролива Йоресунд близо до Швеция. Шведската брегова охрана и два кораба на НАТО от Дания и Обединеното кралство го прехванаха.