"Гардиън": Борис Джонсън получил 1 милион лири, за да продължи войната в Украйна

Борис Джонсън се качва на нощния влак за Украйна, придружен от обичайния си антураж от сътрудници и бодигардове, плюс човека, който му е дал един милион британски лири. Изминала е по-малко от година, от времето когато Джонсън е приел вероятно най-голямото дарение за всички времена, правено на индивидуален депутат. Направено е от Кристофър Харборн – един от най-големите сред частните политически донори, пише The Guardian.

Харборн, чиито милиони помогнаха за финансирането на Брекзит, направи плащане към частната компания, която Джонсън създаде след оставката си като премиер-министър. Изтекли документи сега показват, че Джонсън, който поддържаше Украйна по време на мандата си и след това, е бил придружен през септември 2023 г. от своя благодетел при двудневното си посещение, по време на което са проведени срещи с висши официални лица.

Това, което документите не обясняват, е защо? Нито пък бившият премиер или неговият поддръжник ще кажат.

Организаторът на посещението на високо равнище, което те са осъществили в Киев, казва, че Харбърн е бил регистриран като „съветник, кабинет на Борис Джонсън“.

Харбърн има широко поле на експертиза: самоопределя се като „дигитален номад“, а неговите холдинги варират от криптовалута и уелнес център, до реактивно гориво и акции в поне три военни предприятия. Единствената му видима връзка с Украйна е в качеството му на най-голям акционер в британски производител на оръжие, чиито роботи и дронове според сведенията са доставяни на украинските въоръжени сили.

„Документите Борис“, изтекли от личния кабинет на Джонсън, разкриват как бившият премиер се е опитал да се обогати след напускането на поста, като се е срещнал с венецуелски деспот и е ухажвал Мохамед бен Салман, саудитския престолонаследник, обвинен в поръчване на убийството на журналист.

В противовес на това, украинската кауза, по думите на един политически консултант, е „свещена“ за Джонсън – неизчерпаем източник на морален авторитет за политика, принуден да напусне Даунинг Стрийт със скандал.

Изтеклите документи повдигат въпроси дали, включително и тук, той е размил границите между служенето на обществото и правенето на пари.

В извънредно изявление пред „The Guardian“, попитан за връзката си с Харбърн, Джонсън каза: „Вашите жалки анти-новини... изглежда идват най-вече от незаконни руски хакерски дейности. Засрамете се от себе си. „Distributed Denial of Secrets” (DDoS) – базираната в САЩ група за прозрачност, която получи изтеклите документи – каза, че не знае какъв е произходът им.

Джонсън добави: „Защо просто не си смените името на „Правда“? Статиите ви са боклук и вие служите на Путин.“

„Само Борис и Крис“

От Даунинг стрийт Джонсън обедини западните сили, когато армиите на Путин нахлуха в Украйна през февруари 2022 година. И след като подаде оставка той продължава да пътува до там с обещанието да поддържа ангажимента на съюзниците, като продължава да е толкова популярен, че по улиците го аплодират.

Когато слиза от нощния влак в Киев на 8 септември 2023 г., Джонсън има време само за бърз душ в хотела си, преди да тръгне към форума на Ялтенската европейска стратегия (YES), става ясно от програмата, открита в изтеклите документи. Според публикуван списък на участниците, украински министри, висши шпиони и военни командири са се смесили с чуждестранни дипломати, политици, индустриалци и бизнесмени. В програмата е посочено, че «само Борис и Крис [Харборн] ще присъстват на срещата на високо равнище. На снимките се вижда как Володимир Зеленски и Джонсън приветстват събралите се знаменитости, а от програмата става ясно, че след това са се оттеглили за лична среща. От кабинета на Зеленски не отговориха на запитването дали благодетелят на Джонсън се е присъединил към тях.

По-късно Зеленски публикува своя снимка с Джонсън. „От първите на часове на пълномащабната война Борис Джонсън искрено подкрепя Украйна и помага на отбраната срещу руската агресия“, пише Зеленски. „Сега продължава да допринася за международната подкрепа за Украйна. Благодаря ти за енергията, приятелю!“

В програмата на Джонсън е посочено, че той има допълнителни срещи, насрочени за този ден с външния министър на Зеленски, който каза, че не може да си спомни дали Харборн е присъствал, както и с олигарха, който ръководи форума.

Борис Джонсън (в центъра) се среща с кмета на Лвов (първият отляво) през септември 2023 г. с Кристофър Харбърн (вторият отдясно).

На следващия ден Джонсън се отправя на запад към Лвов за полагане на цветя на военните гробища, посещение на ранените и получаване на отличие. Записите показват Харборн, който стои наблизо, докато Джонсън приветства войниците. На снимка се вижда срещата на Джонсън с друг висш украински управник, кметът на Лвов Андрий Садовий. Харборн наблюдава отстрани, докато Джонсън е в центъра на вниманието.

Дарението от 1 милион британски лири

В скорошно съдебно дело срещу „The Wall Street Journal“ Харборн нарича себе си „изключително затворен човек“. Въпреки че е живял в Тайланд повече от двайсет години, притежава тайландски паспорт и понякога се появява с тайландско име, Харборн влага значителни суми пари в британската политика.

Той дава 10 милиона лири на брекзит партията на Найджъл Фараж – сега „Реформирай Обединеното кралство“ – и един милион на Консерваторите, докато Джонсън осъществяваше оттеглянето на Великобритания от ЕС. Изглежда Джонсън е подхранвал тази облагодетелстваща го връзка, докато е бил на Номер 10.

Харборн е посещавал Чекърс (имението в провинцията на Джонсън – б.пр.) поне два пъти по времето на премиерството на Джонсън. Единият път е пристигнал в имението с хеликоптер. Второто посещение е за барбекюто на мегадонорите на Торите през август 2022 година.

Няколко дни по-късно мандатът на Джонсън е прекратен, но връзката му с Харборн продължава, последвана от персоналното дарение от 1 милион британски лири. Копие от финансовия съветник, който Джонсън е получил скоро след напускането на Даунинг стрийт, повдига въпроси по този повод.

Докато Джонсън е все още депутат, той основава частна компания, „The Office of Boris Johnson Ltd». Финансовият съветник разкрива, че той е очаквал «плащане, което да финансира първите няколко години на компанията». Бил е посъветван да прецени дали това да бъде оформено като политическо дарение или «може да бъде по-просто компанията да издаде фактура за услуги на дарителя».

През следващия месец, ноември 2023 г., в регистъра за доходите на депутатите е вписано дарение от 1 млн. лири от Харборн за компанията на Джонсън. Плащането не фигурира в базата данни на Изборната комисия за дарения, „предоставени за политически дейности на получателя“ в качеството му на депутат. Това изглежда предполага, че може да се касае за принос към дейностите на Джонсън, свързани с правенето на пари.

В месеца на дарението от 1 милион Джонсън и Харборн вечерят заедно два пъти в Сингапур. В графика за януари 2023 г. е отделен половин час за телефонен разговор с неговия дарител. Ангажиментът е записан под името «отчет Украйна». През септември същата година, когато Джонсън вече е напуснал парламента, той и Харборн се качват на борда на Dassault Falcon на летище Станстед, посочват изтеклите документи. Частният джет, очевидно опериран от Харборн, ги отвежда до източната част на Полша, за да хванат нощния влак за Киев.

Адвокатите на Харборн казаха: „Дарението на г-н Харборн беше дадено, за да помогне на г-н Джонсън да остане активно ангажиран с официалната политика на Великобритания. То беше и е дарение, и посочването му като такова е уместно.“

Те добавят: „Г-н Харборн не е имал и няма очаквания за каквито и да било лични облаги. Всякакви различни предположения са лишени от доказателства и са умишлено и съзнателно неверни“.

Писмото

Адвокатите на Харборн не дават задоволителни отговори относно причината за пътуването му до Украйна, освен изказването, че „това няма никакво отношение към реалността“. Но в изтеклите документи има възможни улики.

Програмата на пътуването включва „неофициална среща във военно-технологичния R&D център“. Не се казва дали Харборн е присъствал, но това е сфера, която той познава добре. Макар че позицията му на най-голям акционер в „QinetiQ“ с 13% не му дава роля в ежедневното управление на приватизираното изследователско звено на въоръжените сили на Обединеното кралство, финансовият му дял в неговата дейност е значителен.

„QinetiQ“ има интереси в Украйна, макар и да не са най-големите. Според информациите украинските въоръжени сили използват дроновете Banshee и роботите на компанията за обезвреждане на бомби. През април 2025 г. Министерството на отбраната на Обединеното кралство обяви, че „QinetiQ“ ще помогне на украинската армия да произвежда екипировка с 3D принтери.

Джонсън споменава това пътуване в един от най-загадъчните документи от „Файловете Борис“. , Това е писмо с неговия подпис, датирано от 23 октомври 2023 г., месец след визитата. „Пиша в подкрепа на Кристофър Харборн“, пише Джонсън. „Той е както приятел, така и поддръжник на моята компания... Той дойде с мен на скорошното ми пътуване до Украйна, познавам го като страстен противник на режима на Путин“.

В писмото Джонсън заявява, че „не е запознат с никакви предположения или доказателства, че Кристофър по някакъв начин подкрепя руското правителство или има връзки с Русия от търговски или друг характер“. Няма нищо, което да подсказва защо някой би могъл да мисли друго. Няма такива връзки и адвокатите на Харборн твърдят, че такива не съществуват.

Адвокатите не пожелаха да кажат за кого е предназначено писмото, адресирано с „Уважаеми Господа“ (Dear Sirs). „Господин Джонсън е предоставил личностна препоръка за г-н Харборн в отговор на атаки срещу личността на г-н Харборн“, казаха те. „Господин Харборн е благодарен на г-н Джонсън“.