Доставката на „Томахоук“ за Киев може да завърши зле

Изстрелването на ракети „Томахоук“ ще изисква участието на американски специалисти, така че евентуалната доставка на тези ракети до Киев може да завърши зле, каза по време на брифинг прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков, съобщават руски медии.

„Наистина, боравенето с такива сложни ракети като „Томахоук“, по един или друг начин, ще изисква участието на американски специалисти. Това е очевиден факт. Това е, което Медведев заяви в своето изявление“, каза Песков в отговор на искане за разяснение на изявлението на заместник-председателя на руския Съвет за сигурност Дмитрий Медведев, че доставката на такива оръжия може да „завърши зле“ за всички. „Всеки експерт тук, дори и най-малкият, разбира това отлично и е наясно с него“, отбеляза Песков.

Медведев преди това писа в Telegram , че евентуалната доставка на тези ракети до Киев може да завърши зле за всички. Той подчерта, че е невъзможно да се разграничат ядрените ракети „Томахоук“ от конвенционалните ракети в полет и това е било заявявано многократно.

„Те ще бъдат изстреляни не от бандеровския Киев, а от Съединените щати“, заяви Медведев.