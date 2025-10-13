Русия е загубила над 281 хиляди военни само за първите осем месеца на 2025 г., според документ, който според украинското разузнаване съдържа изтекла руска служебна информация, пише Politico.

В документа се посочва, че 86 744 войници са загинали, 33 966 са безследно изчезнали, 158 529 са ранени, а още 2311 са пленени.

Дори руските източници признават мащаба на трагедията. Проектът Mediazona съвместно с BBC потвърди вече над 134 хиляди имена на загинали, признавайки, че реалните цифри са много по-високи.

Въпреки хилядите загинали, Русия практически не е напреднала на фронта. Според анализаторите от Frontelligence Insight, документът изглежда достоверен и съвпада с техните оценки.

"Цифрите съответстват на очаквания диапазон“, отбелязват от групата, подчертавайки, че загубите на РФ свидетелстват за безмилостното водене на войната от Кремъл.

Украинското военно разузнаване посочва впечатляващо съотношение: на един загинал се падат само 1,3 ранени. За сравнение – в повечето съвременни войни това съотношение е 1 към 3, което свидетелства за липса на медицинска евакуация и пълно пренебрежение към живота на войниците.