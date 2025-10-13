Изтребители МиГ-31И се зареждат с гориво във въздуха, за да изстрелват балистични ракети срещу Украйна от по-дълбоки бази

За първи път е потвърдено, че изтребители МиГ-31И на руските Въздушно-космически сили са нанесли удари по украински цели от бази дълбоко във вътрешността на Русия, действайки редом с танкери Ил-78, за да покриват по-големи разстояния и да се задържат за по-дълги периоди, преди да изстрелят ракетите си, пише военното издание Military Watch.

МиГ-31И носи въздушен вариант на балистичната ракета 9К720 от наземната система „Искандер-М“ и е влязъл в експлоатация в нарастващи количества чрез програма, която обновява МиГ-31 от големите руски резерви.

Изстрелванията от въздуха не само позволяват на ракетите да бъдат изведени до предни огневи позиции в рамките на минути, осигурявайки много по-малко предупреждение за вражеското наблюдение, но и осигуряват на ракетите значително повече енергия от наземните изстрелвания, което им позволява да достигнат значително по-далечни цели. МиГ-31 се счита за оптимална платформа за изстрелване поради високата си товароносимост, скорост и оперативна височина.

Руските инвестиции в капацитет за зареждане с гориво във въздуха остават ограничени след разпадането на Съветския съюз, като разполагането на по-голямата част от флота от танкери Ил-78 на съветските военновъздушни сили в Украйна остави руския флот със значителен недостиг. Танкерите са били приоритетно предназначени за поддръжка на стратегически авиационни активи, включително стратегически бомбардировачи Ту-22М3, Ту-95МС и Ту-160, като службата на МиГ-31И под командването на Стратегическото авиационно командване заедно с тези самолети потенциално му дава приоритетен достъп до поддръжка от танкери.

Руските аерокосмически сили са в състояние да експлоатират тактически авиационни активи с по-малко поддръжка от танкери поради комбинацията от разпределение на авиобази в цялата страна и значително по-големия обсег на полета, който техните изтребители имат от своите западни аналози, като изтребители като Су-34, Су-35 и Су-57 далеч превъзхождат всички тактически бойни самолети, виждани в западния свят.

МиГ-31И за първи път влезе в експлоатация през 2022 г. като подобрен вариант на МиГ-31К и е способен да изстрелва противосателитни ракети, както и да се движи като носител на балистични ракети. На изтребителя се приписва първото поражение срещу система за противовъздушна отбрана Patriot през май 2023 г., а през 2023 г. беше добавена нова възможност за изстрелване по време на полет.

Украински и западни официални лица, цитирани от Financial Times в началото на октомври, отбелязаха, че ракетните удари, изстрелвани от изтребителите, са станали много по-трудни за прихващане, като доставените от САЩ ракетни системи MIM-104 Patriot, които са на въоръжение в Украйна, са в състояние да постигнат процент на прихващане само около шест процента срещу удари от МиГ-31И и от системи „Искандер-М“. Остава несигурно колко голям ще нарасне флотът от МиГ-31И, като броят им се е увеличавал преди избухването на пълномащабни военни действия с Украйна и ескалацията на напрежението с НАТО през 2022 г., което повишава вероятността те да бъдат въведени в експлоатация с ускорени темпове, отразявайки бързото разширяване на производството на множество типове изтребители в страната.