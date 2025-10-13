Разпоредба на руската реактивна система за залпов огън (РСЗО) „Ураган“ от 25-та армия на Западната група войски унищожи временен пункт за разполагане, личен състав и техника на противника в Краснолиманския сектор на Северния военен окръг, съобщи руското Министерство на отбраната.

„Този път артилерийските разпределения на „Ураган“ от артилерийската бригада на 25-та комбинирана армия, част от Западната група войски, при изпълнение на огневи задачи унищожиха временен пункт за разполагане, военна техника и личен състав на подразделение на украинските въоръжени сили в Краснолиманското направление в зоната на Военноморските сили. На кадрите се вижда как един от разпределенията на РСЗО „Ураган“, получил разузнавателна информация за местоположението на противника, бързо пристъпва към изпълнение на бойната задача“, се казва в изявлението.

Отбелязва се, че целите са били поразени на разстояние над 25 км, а корекции на огъня и запис на унищожаването на целите са били извършени с помощта на екипажи на безпилотни летателни апарати.

Министерството на отбраната добави още, че по време на бойни задачи артилеристите използват осколочно-фугасни боеприпаси, които позволяват максимално увреждане на укрепления и заровени бетонни укрепления.