„Една държава вече направи тази грешка“: Кремъл с остро предупреждение към Молдова

Още по темата: МВнР: Недвусмислените резултати от изборите в Молдова потвърждават европейското й бъдеще 29.09.2025 14:26

„Нищо добро не очаква Молдова“, ако продължи курса си на конфронтация с Русия в полза на изграждането на отношения с Европа, заяви пред руска медия прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков. Той коментира новата военна стратегия на републиката, в която Русия е наречена „основна заплаха“.

Песков отбеляза, че Кремъл разглежда приемането на документа като продължение на „конфронтационната линия“ на Кишинев спрямо Москва. „Според нас настоящото ръководство на Молдова прави сериозна грешка. Те вярват, че изграждането на отношения с Европа означава пълно противопоставяне на Русия. Една държава вече е направила тази грешка. Това не е донесло нищо добро на тази държава“, подчерта Песков.

На 8 октомври молдовското правителство одобри нова военна стратегия до 2035 г. Сред „военните рискове и заплахи за националната сигурност“, изброени в документа, е отделено специално внимание на войната на Русия срещу Украйна. Молдова изрази загриженост относно перспективата за създаване на „сухопътен коридор“ до границите си и допусна „възможността за разпространение“ на военните действия на нейна територия. Присъствието на приблизително 1000 руски миротворци в Приднестровието беше посочено като друга заплаха.

В тази връзка властите наредиха увеличаване на числеността на националната армия с една трета и увеличение на разходите за отбрана до 1% от БВП. Новата военна стратегия призовава и за преход към стандартите на НАТО. Освен това в документа се посочва, че неутралитетът, залегнал в Конституцията, „задължава“ Молдова „да предприеме всички мерки, включително военни, за своята отбрана“, включително като ѝ позволи да участва в международни учения.