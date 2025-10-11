Война и вино: Как винената империя на Путин процъфтява, докато Русия е в икономически колапс

В разгара на война и рецесия Путин разширява винената си империя в Южна Русия и Крим. Винарната „Криница“, разположена близо до двореца му в Геленджик, се превърна в най-ценния винен бизнес в Русия, докато руската икономика се срива поради войната в Украйна, пише Newsweek.

Докато Русия, която води скъпоструваща война и е изправена пред международни санкции, винният бизнес на Владимир Путин процъфтява.

Винарната „Криница“, разположена близо до разкошния президентски дворец в Геленджик, се оценява на над 27 милиарда рубли (330 милиона долара), с което изпреварва гиганти в индустрията като „Кубан-Вино“ или „Масандра“, според разследване на The Insider.

Въпреки че проектът е финансиран с пари от Банка „Россия“, собственост на олигарха Юрий Ковалчук, близък до Путин, бизнесът не е печеливш.

Винената амбиция на Путин води началото си от 2003 г., след посещение на вилата Чертоза в Сардиния, резиденцията на бившия италиански премиер Силвио Берлускони.

Впечатлен от лукса и изискаността на вилата, Путин решава да построи „още по-голям“ дворец на брега на Черно море, като дори наема италианския архитект Ланфранко Чирило.

Днес лозята около двореца обхващат 300 хектара, шест пъти повече от тези на Берлускони. Въпреки скандалите и разследванията, започнати след разкритията на Алексей Навални, винният бизнес на Кремъл не е спрял нито за миг.

Кремълски вина, сервирани на дипломатически вечери

Вината, произведени в Криница и Дивноморское, не се намират на европейския пазар, но се сервират на най-важните официални приеми в Кремъл.

През 2022 г. вино „Дивноморское“ е сервирано на срещата между Путин и Еманюел Макрон, а през 2023 г., по време на посещенията на лидерите Си Дзинпин, Реджеп Тайип Ердоган и Ким Чен Ун, същите етикети са били на протоколните маси. През 2024 г., на срещата на върха БРИКС+ в Казан, е сервирано вино „Криница“.

Зад тези вина стоят елитни консултанти: италианецът Матео Колети и французинът Александър Мурузи, под ръководството на експерта по Бордо Давид Перне.

Въпреки че производството е технически добре изпълнено, вината не се считат за изключителни. Експертите ги класифицират в долния сегмент на премиум гамата, сравними с Кианти Класико или Риоха Резерва.

Цените варират от 1500 до 4000 рубли (18–48 долара), а компаниите, които ги произвеждат, всъщност продават под производствената си цена.

За Путин обаче проектът има по-скоро символична и имиджова стойност, отколкото икономическа. Освен винопроизводството, в района се изграждат луксозни туристически комплекси – винени музеи, частни ресторанти и дегустационни зали – всички финансирани чрез посреднически структури на Банка на Русия.

Най-новият проект на мрежата е „Белый Мис“ – огромен туристически комплекс, разположен на брега на морето в Геленджик.

Ще включва най-големия магазин за вино в Русия, училище за сомелиери, интерактивни музеи, ресторанти, частен плаж и VIP зони с ограничен достъп.

Сред компаниите, участващи в строителството, са фирми, близки до обкръжението на Путин, като „Велес-строй“ и „Политехстрой-Сварго“, а основният инвеститор е отново Банка Русия.

След анексирането на Крим през 2014 г., винената империя на Путин се разшири на полуострова. След спорен търг, „Южный проект“, дъщерно дружество на Банка Русия, придоби историческата винарна „Масандра“ само за 5,3 милиарда рубли (75 милиона долара), въпреки че реалната стойност на винената колекция надхвърляше 4 милиарда евро.

Днес Ковалчук контролира седем големи лозя в Крим, включително Нови Свет, Инкерман и Бурлюк, с обща площ над 7000 хектара – една трета от цялата лозарска площ на полуострова.

Всички тези райони се управляват чрез компанията „My Wine JSC“, същата организация, която управлява „Криница“ и „Дивноморское“.

В страна под тежки санкции и засегната от огромни загуби на фронта, Путин запазва луксозната си империя непокътната.

През август 2024 г. украински дрон предизвика пожар близо до винарна „Криница“, но властите мобилизираха 330 души и 82 единици техника, за да потушат пламъците – непропорционална реакция, която подчертава символичната стойност на имота.