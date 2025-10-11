Руското МО: Ка-52М унищожи опорен пункт на украинската армия в зоната на групировката „Север“

Екипаж на хеликоптер Ка-52М уби войници от украинските въоръжени сили на опорен пункт в гора в зоната на отговорност на групировката войски „Север“. Това съобщи руското Министерство на отбраната.

„Екипаж на армейска авиация на хеликоптер Ка-52М е нанесъл удар по личния състав на украинските въоръжени сили и опорен пункт в гориста местност в зоната на отговорност на Северната групировка. Ударът е извършен с ракети от въздушен тип срещу разузнавателни вражески цели“, съобщиха от ведомството.

Уточнява се, че според докладите на авиодиспечера е унищожен личен състав на украинските въоръжени сили.