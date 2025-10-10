Руската ракетна тактика, която „променя правилата на играта“ и надхитрява западните оръжия

Украински официални лица признават, че „революционно развитие на руските ракети“ прави западните оръжия безсилни в битката за небето, пише Daily Express.

След руското нахлуване в Украйна през 2022 г., силите на Владимир Путин изстрелват различни ракети с голям обсег по украинските градове.

Нанасяйки ужасни загуби, тези ракети могат да бъдат изстрелвани на стотици мили разстояние по суша, море или въздух. Постепенно Украйна успя да намали въздействието на това оръжие благодарение на комбинация от системи за ранно предупреждение, електронна война и контраатаки по руски платформи за изстрелване.

В началото на 2023 г. ракетни батареи „Пейтриът“ бяха доставени и в Украйна . Тази мобилна ракетна установка земя-въздух се е доказала като толкова ефективна при свалянето на руски ракети, че Володимир Зеленски често е призовавал за изпращане на повече единици в неговата страна, която е в конфликт.

Въпреки това, оттогава Русия промени както тактиката, така и технологиите си, което направи много от контрамерките на Украйна неефективни - включително Patriot. Украински източници потвърдиха пред Financial Times , че руската мобилна система „Искандер-М“, която има обхват от 310 мили, и балистичната ракета „Кинжал“ с въздушен обхват, която има обхват от 298 мили, вероятно са били некласифицирани, за да заблудят Patriot.

Смята се също, че ракетите променят траекторията си, извършвайки стръмно пикиране над целта, за да заблудят системите на „Пейтриът“. Бивш украински служител определи това като „променящо правилата на играта“ за Русия.

Тревожно за Украйна е, че доказателството е в цифрите. През лятото Украйна успя да увеличи броя на свалените ракети - достигайки 37% през август. През септември обаче този процент спадна до едва шест процента, тъй като новите технологии и тактики на Русия се наложиха.

Западен служител, запознат с данните за ефективността на Patriot, заяви, че се е появил „модел“, при който входящите ракети се държат различно в своята „терминална фаза“. Фабиан Хофман, изследовател на ракети в Университета в Осло, каза, че производителите рутинно анализират данни за прихващане, за да подобрят производителността - и изглежда, че Русия е правила това, преди да направи софтуерни корекции, които са подобрили производителността на техните ракети.

Тази промяна отразява нарастващата способност на Русия да се учи постепенно от грешките си - често едва след ужасяващи загуби. Това ще бъде проблем и за редица страни от НАТО, които разчитат на системата „Пейтриът“ за противоракетна отбрана.

Въпреки това, Украйна показа и своята гъвкавост в адаптирането и преодоляването на многобройни предизвикателства във войната, която бушува вече повече от три години и седем месеца.