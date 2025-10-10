Ушаков: Русия би подкрепила Нобелова награда за мир за Тръмп

Още по темата: Тръмп: Увеличаваме натиска за прекратяване на войната в Украйна 10.10.2025 08:09

Дори самата идея е чудовищна

Русия, ако мнението ѝ бъде взето предвид, би подкрепила решението за присъждане на Нобеловата награда за мир на президента на САЩ Доналд Тръмп. Това заяви помощникът на руския президент Юрий Ушаков в Telegram канала Yunashev Live.

„Мисля, че да, вероятно щях да го подкрепя, ако ни бяха попитали“, отговори Ушаков на репортерски въпрос.

Ушаков отбеляза, че „глупостта на Владимир Зеленски, който би могъл да лобира за Нобелова награда за Тръмп“, ако прехвърли ракети „Томахоук“ на Киев, е изненадваща.

„Тоест, награда за мир за предоставяне на оръжия. Дори самата идея е чудовищна. Ако хората мислят по този начин, тогава това говори много за това какви хора са“, добави помощникът на руския лидер.