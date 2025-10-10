Кремъл: Преговорите в Истанбул са замразени по вина на Киев

Още по темата: Кремъл: В диалога между Русия и САЩ за Украйна възникна сериозна пауза 09.10.2025 12:36

Наблюдаваме пауза в преговорния процес

Нежеланието на Украйна да отговори на предложенията на Русия постави преговорния процес в Истанбул на пауза. Това каза прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков пред журналиста от ВГТРК Павел Зарубин.

„Наблюдаваме пауза в преговорния процес. Тоест, преговорният процес в Истанбул в момента е в застой. И е в застой поради нежеланието на режима в Киев да отговори по какъвто и да е начин на въпросите, които повдигнахме“, заяви Песков в отговор на въпрос дали е загубен импулсът за разрешаване на ситуацията в Украйна в преговорите в Анкъридж между руския и американския президент Владимир Путин и Доналд Тръмп.

„Тоест, те не отговарят на представения проект на документ, нито пък на нашето предложение за създаване на три специфични работни групи. И всичко това е, за да могат да започнат да си пишат „домашното“, което трябва да се направи преди срещата на върха“, уточни Песков.