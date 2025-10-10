Русия на ръба: Запасите от модерни танкове са изчерпани, резервите се стопяват

Русия отдавна е изчерпала запасите си от съвременни основни бойни танкове – и бързо изчерпва и остарелите си резерви.

В края на Студената война през 1991 г. Съветският съюз беше най-големият оператор на танкове в света, с флот от приблизително 64 000 модерни и полумодерни танка. Въпреки че значителен брой от тях бяха на склад, той все още се смяташе за значителна сила, към която Съветската армия можеше да се обърне в случай на война срещу НАТО, пише The National Interest.

След разпадането на Съветския съюз, Русия наследи по-голямата част от своите танкове. До 2020 г. обаче този брой е намалял до приблизително 12 000 машини. Този брой все още е почти двойно по-голям от танковия парк на американската армия и включва значителен брой основни бойни танкове (ОБТ) Т-72, Т-80 и Т-90, които са били считани за високоспособни и ефективни машини. Те са допълнително подсилени от дълбоки резерви от над 7300 танка от Студената война, които биха могли да бъдат използвани при необходимост.

След това Русия започна войната си в Украйна и съдбата ѝ се промени.

От февруари 2022 г. насам Кремъл понесе огромни загуби на бронирана техника. Подобно на много други неща, свързани с конфликта в Украйна, това вероятно беше неочаквано; припомнете си, че руските сили влязоха в Украйна, носейки парадни униформи за парад, вместо екипировка за студено време, и изглежда бяха изненадани, когато украинците започнаха да отвръщат на огъня. Три години война по-късно Москва е използвала толкова значително танковите си резерви, че сега има съобщения, че запасите са почти изчерпани. Въпреки че Кремъл настоява, че няма проблеми с подмяната на танкове, заслужава да се отбележи, че през 2022 г. танковите резерви на Русия са били съхранявани в 24 бази в цялата страна и днес функционират само девет такива съоръжения.

Руският брониран корпус е на изчерпване

Тъй като войната в Украйна вероятно ще продължи поне до 2026 г., тъй като мирните преговори на практика не са постигнали напредък, не е ясно колко още изтощение може да понесе Русия. Последните данни от разузнаване с отворени източници показват, че Русия разполага само с 2887 танка на склад днес и повече от половината от тях са в лошо състояние. По-малко от една четвърт могат да бъдат класифицирани като „използваеми“ на бойното поле. По-малко от 100 са сравнително модерните основни бойни танкове Т-80, а останалите включват остарели танкове Т-62, Т-64 и ранни модели Т-72.

Ситуацията може да бъде дори по-лоша. Русия вече е изтеглила от складовете си над 4400 от по-старите си танкове, но това не е допринесло особено за постигането на бърза или категорична победа. В някои случаи тези машини са били преместени от складове в депа на фронтовата линия и след това унищожени, заловени или изоставени. Времето, енергията и парите, похарчени за възстановяване на танковете в експлоатация, едва ли са си стрували.

Руската армия многократно е струпвала танковете си за атака, с която се е надявала да пробие фронтовите линии и да донесе неуловима окончателна победа. Всеки път досега това усилие се е проваляло – още един начин, по който продължаващият конфликт трагично отразява много аспекти на Първата световна война, където огромни количества хора и материали са били пропилени от двете страни, без да се получи почти нищо в полза на това. Украинските войски също имат своя дял от грешки по време на продължаващата война, но Кремъл е този, който продължава да повтаря грешките си, дори след близо четири години война.

Русия заменя новите танкове със стари

Проблемът се утежнява от факта, че както Дейвид Акс писа тази седмица , производството на танкове в Русия също „се срива“ – което означава, че за руската армия ще бъде много по-трудно да компенсира настоящите загуби на бойното поле. Тази ситуация може да продължи дори след като войната евентуално приключи.

Това може да доведе до това Кремъл да продължи да ремонтира танкове, които други страни биха изпратили на металобрух. Ремонтът на стар танк, дори и в лошо състояние, може да бъде по-лесен и по-бърз от построяването на нов. Това обаче може да не е толкова икономично – което може да е последното съображение, поради което дори тези 4000 танка в лошо състояние не са изпратени на фронтовата линия, поне не засега.

Въпреки това, предвид състоянието на руската армия, може би е въпрос на това кога, а не дали, дори най-старият танк ще се върне в действие. Ако има някакъв начин да бъдат накарани да работят, има голяма вероятност вече да се обмислят варианти за тяхното използване.

За автора: Петер Сучиу

Петър Сучиу е публикувал над 3200 статии в повече от четири дузини списания и уебсайтове през 30-годишната си кариера в журналистиката. Той редовно пише за военна техника, история на огнестрелните оръжия, киберсигурност, политика и международни отношения. Петър е и сътрудник на Forbes и Clearance Jobs . Той живее в Мичиган. Можете да го следите в Twitter: @PeterSuciu.