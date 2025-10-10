Нови руски тактики вещаят по-тежки удари по Украйна

Само за три години Русия е направила над 450 междинни изменения на бойните наръчници

Украйна вероятно ще се изправи пред още по-големи разрушения през следващите месеци. Историята на руското нахлуване в Украйна е история на объркани очаквания и резки колебания в представянето. В началото на войната по-голямата част от НАТО виждаше Русия като неудържим гигант, готов бързо да победи Украйна. Вместо това руските сили бяха спрени и отблъснати. След това външни наблюдатели решиха, че руската армия е гнила, може би на една контраатака от колапс. Това също се оказа невярно - украинските офанзиви се провалиха и Москва възобнови бавното си настъпление. Сега много хора гледат отвъд Русия, за да разберат състоянието на бойното поле, обвинявайки вместо това за проблемите на Киев недостатъчната външна подкрепа. Това, което много политици и стратези са пропуснали, е степента, до която Москва се е поучила от своите провали и е адаптирала стратегията и подхода си към войната, в Украйна и извън нея, пише Foreign Policy. В началото на 2022 г. Русия стартира систематични усилия за анализ на бойния си опит, извличане на поуки от него и споделяне на тези уроци във въоръжените си сили. До началото на 2023 г. Москва тихомълком изгради сложна екосистема от обучение, която включва производствената база за отбрана, университетите и войниците нагоре и надолу по веригата на командване. Днес военните институционализират своите знания, пренасочват своите производители на отбранителна техника и изследователски организации, за да подкрепят нуждите на военното време, и съчетават технологични стартиращи компании с държавни ресурси.

Резултатът е нови тактики на бойното поле

– кодифицирани в програми за обучение и бойни наръчници – и по-добри оръжия. Москва разработи нови начини за използване на дронове за откриване и убиване на украински войници и за унищожаване на украински активи, превръщайки това, което някога е било зона на слабост, в зона на сила. Тя е построила по-добри ракети и е създала по-здрави и способни бронирани системи. Дава на младшите командири повече свобода за планиране. Тя се превърна във войска, способна както да се развива по време на тази война, така и да се подготвя за бъдещи, високотехнологични конфликти.

Поради тези промени Украйна вероятно ще се изправи пред още по-големи разрушения през следващите месеци. Ще трябва да се справи с по-бързи и по-многобройни руски атаки с дронове, което ще доведе до повече щети за градове, цивилни и критична инфраструктура. По-голям брой ракети ще преминат през украинската отбрана. Десетте мили, водещи до фронтовата линия, които вече са много опасни, ще станат още по-опасни и трудни за преминаване. Тези промени може да не доведат до драматични пробиви за Русия , благодарение на украинската отбрана и обширните атаки с дронове и артилерия. Но те означават, че Москва може да продължи да търгува живота на войниците си за бавни постижения в Донбас, надявайки се, че НАТО ще се умори от конфликта.

Някои американски и европейски чиновници наистина губят интерес към Украйна. Но същите руски адаптации, които заплашват Украйна, би трябвало да тревожат политиците и на други места. Руската армия ще излезе от инвазията си с богат опит и ясна визия за бъдещето на бойните действия и споделя опита си с Китай, Иран и Северна Корея.

Руската армия е принудена да се адаптира към обстоятелствата още от първите дни на инвазията си.

За да оцелеят при ожесточените украински контраатаки, руските части са присадили защитна броня на превозните си средства, научили са нови стилове камуфлаж и са възприели тактики за нападение на малки подразделения, наред с много други адаптации.

Когато стана ясно, че войната ще се проточи, Русия започна да изпълнява повечето от тези критерии. Това, което започна като ad hoc адаптация на бойното поле, се превърна в систематично усилие да се вземе опитът от бойното поле, да се проучи и да се сподели в армията с цел подобряване на нейното представяне. През 2022 г. например военните наредиха на специални щабни офицери и изследователи да наемат командни пунктове на фронтовата линия, за да могат да наблюдават войната възможно най-отблизо и да се стремят да разберат представянето на войските. След това изследователите прегледаха резултатите от битките, проучиха дневниците на командирите и интервюираха личния състав, за да генерират аналитични доклади.

След това въоръжените сили се приспособиха в съответствие с това. Подпомогнати от заповедта за мобилизация на Москва от септември 2022 г. и нарастващия бюджет за отбрана, руската армия реорганизира командната си структура и промени тактиката и разположението на силите си в Украйна. Москва промени логистичната си система, за да я направи по-оцелителна. Тя въведе нови технологии или нови начини за използване на стари технологии, за да подобри както прецизното насочване, така и възможностите си за електронна война. Тези междинни адаптации помогнаха на Русия да стабилизира фронтовите си линии и да издържи контраофанзивата на Украйна през 2023 г.

В Москва руската армия има над 20 комисии, посветени на прилагането на препоръки, базирани на информация, получена от фронтовата линия и от руски изследователи. Военните са заети с разпространението на извлечените поуки сред силите, като ги обобщават в бюлетини, провеждат тематични семинари и са домакини на конференции за отстраняване на проблеми и споделяне на знания. Южният военен окръг на Русия многократно събира войници и командири от военновъздушните сили, сухопътните войски, силите за електронна борба и отбранителната промишленост, за да ги научи как по-добре да откриват, потушават и унищожават безпилотните летателни апарати (БЛА) на противника, които бяха от съществено значение за ранния военен успех на Украйна. На конференция през 2023 г., организирана от руската артилерийска академия, войници и експерти се събраха, за да преразгледат артилерийската тактика и да интегрират дронове в артилерийските удари. Само за три години Русия е направила над 450 междинни изменения на бойните наръчници. Военните лидери подчертават, че тези наръчници вероятно ще бъдат напълно преработени след края на войната.

През първата година от инвазията Украйна получи помощ от неочакван източник: руската военна техника. В продължение на месеци руското оборудване многократно се повреждаше поради небрежна поддръжка, производствени дефекти и конструктивни недостатъци. Да вземем за пример московското оборудване за електронна война: внезапна проверка на стотици руски системи за електронна война откри дефекти в 30% от тях.

Понякога Русия се затрудняваше да реши проблемите си с оборудването. През първата година от войната бавната реакция на отбранителната индустрия, откъснатостта от войниците и остарелите разпоредби възпрепятстваха иновационните усилия. Но в крайна сметка производителите на отбранително оборудване в страната бяха инструктирани да подобрят производството, да увеличат темпа на ремонт и като цяло да ускорят иновациите. И благодарение на правителствената подкрепа, те го направиха. Министерството на отбраната облекчи разпоредбите, за да съкрати сроковете за научноизследователска и развойна дейност.

Руското правителство също така стартира инициативи за подпомагане на стартиращи компании в областта на отбраната в страната с надеждата да насърчи иновациите. Руският министър на отбраната Андрей Белоусов, например, работи за свързване на стартиращи компании с държавните компании, които доминират в сектора и са устойчиви на новодошлите. Това проработи: сега стартиращите компании заеха мястото си редом до най-големите руски контрагенти в областта на отбраната на оръжейни изложения и продават продуктите си на военните. Тези промени позволиха на Русия да започне да доближава технологичното предимство, на което Киев се радваше в ранните години на войната. Руските производители произвеждат нови и модифицирани системи, по-подходящи за условията в Украйна. Руските военни, от своя страна, се научиха как да ги използват.

Москва е направила и по-малко крещящи, но също толкова съществени подобрения. Отбранителните компании са подобрили бронята и други защитни системи на много класове превозни средства и са оборудвали други с по-мощни двигатели, по-добри мерници и подобрени системи за заглушаване. Страната е увеличила смъртоносността на своите планиращи бомби и е увеличила производството на модифицирани дронове „Шахед“ и различни други видове безпилотни летателни апарати. А отбранителният сектор се занимава с производствени дефекти и подобрява протоколите за поддръжка на руските системи за електронна война.

Тези подобрения обясняват защо украинците са се сблъсквали с повече проблеми през последната година и половина. През 2022 и 2023 г. Киев можеше сравнително лесно да атакува руски командни центрове, запаси и линии за доставки; днес руските електронни контрамерки и коригирана противоракетна отбрана правят подобни атаки по-трудни. Руските удари с дронове и ракети също стават все по-мащабни и по-сложни. Като минимум това означава, че партньорите на Украйна ще трябва да ѝ доставят повече противовъздушна отбрана и да инвестират повече в системите за електронна война на страната. Украйна също така разработва ракета с голям обсег, тъй като се стреми да унищожи руските оръжия в техния източник.

Военните инструктори на страната щателно преглеждат бойния опит и интегрират научените уроци в програмите за обучение.

Русия направи няколко промени в обучението в резултат на бойния си опит в Украйна.

Тя направи симулаторите си по-реалистични и промени обучението си по тактическа първа помощ. Започна да обучава войските как да управляват военни машини в сложно бойно поле с дронове, както и как да извършват малка атака в рамките на по-голям дрон и бронирана атака – и двете критични задачи във война, където фронтовите линии са под постоянно наблюдение от Киев. (Като се има предвид, че Украйна може да вижда по-голямата част от това, което Русия прави на бойното поле, са необходими малки, отделни щурмови екипи, за да се преодолеят отбранителните позиции на Киев.) За първи път руски инструктори използват дронове, за да наблюдават обучението на войниците, за да могат по-добре да оценяват и обсъждат успехите и неуспехите на подразделенията след това.

Русия също така направи няколко промени в курса си за обучение на младши офицери, за да ги подготви по-добре за оперативни задачи. Тези промени не представляват пълна реформа; основната корекция на Москва по време на война е добавянето на двумесечна допълнителна тренировъчна сесия, която да помогне на лейтенантите да подобрят уменията си по стрелба и артилерия, разузнаване, топография, навигация, използване на дронове и тактическа медицина. Инструкторите се фокусират и върху обучението на младши офицери как да командват малки части, предвид значението на малките пехотни атаки на бойното поле. Някои младши офицери дори се обучават на това, което държавите от НАТО наричат ​​планиране на мисии, при което им се дава цел, която те и техните щабове трябва да разберат как да постигнат сами, вместо да следват централизирани команди. Това е голяма промяна за традиционно управляваната отгоре руска армия, вдъхновена от успехите, които някои руски части постигнаха срещу Киев.

Руското обучение може да остане незавършен процес, а ожесточената украинска съпротива продължава да пречи на Кремъл да постигне основните си цели. И все пак промените в Москва несъмнено са обезсърчителни за украинците. От началото на войната Киев се справя добре с Москва до голяма степен заради иновативното си предимство, което сега ерозира. Украинците отдавна признават, че не могат да победят руската армия само с численост.

Русия осъзнава, че воденето на война се променя,

така че и армията ѝ трябва да се промени.

Руските лидери интегрират допълнително безпилотни летателни апарати, роботи и други автономни системи в силите. Според военните, тези технологии са бъдещето на бойните действия: руски военни експерти пишат, че безпилотните системи ще се превърнат в най-важните оръжия на двадесет и първи век. Руските военни наблюдават използването на бойни роботи от украинските военни и се готвят да инвестират повече в тази област, за да помогнат със задачи като пост, логистика, минно дело и разминиране, както и подводно наблюдение.