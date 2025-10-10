Руското МО: Русия нанесе въздушен удар по украински енергийни обекти

В отговор на терористичните атаки на режима в Киев в петък вечерта, руските сили нанесоха масиран удар с ракети "Кинжал“ срещу украински енергийни инфраструктурни обекти. Това съобщи днес руското Министерство на отбраната (МО), предават руски медии.

Според министерството атаката е била насочена към енергийни инфраструктурни обекти, поддържащи дейността на украинските предприятия от отбранителната промишленост.

''Руските военни сили нанесоха масиран удар в нощта на 10 октомври с помощта на далекобойни, наземни и въздушни прецизно насочвани оръжия. Използвани са също хиперзвукови аеробалистични ракети "Кинжал“ и ударни безпилотни летателни апарати. Ударите са извършени в отговор на терористичните атаки на режима в Киев срещу цивилни цели в Русия''.

Според руското Министерство на отбраната, целите на удара са били постигнати и всички набелязани обекти са били поразени.

По рано руското Министерство на отбраната обяви, че през изминалата нощ, 10 октомври, руските сили за противовъздушна отбрана са свалилиа 23 дрона, по 10 в Белгородска област и над Черно море.

Руските сили са неутрализирали още три безпилотни летателни апарата в Брянска област. Освен това, между 7:00 и 8:00 ч. московско време (съвпада с българското) същия ден, девет украински БпЛА с фиксирано крило са били унищожени над Черно море.