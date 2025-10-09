Путин може напълно да унищожи Одеса, ако Тръмп изпрати ракети Tomahawk Block Va на Украйна. Руски експерти казват, че градът, трябва да бъде сринат до основи, пише румънското издание на Newsweek.

Според изключително ограничена официална информация от Пентагона, Украйна ще получи ракети Tomahawk Block Va, които работят в множество режими и независимо избират цели.

Руснаците казват, че ако това се случи, ще унищожат Одеса.

Всъщност, Одеска област беше атакувана от руски дронове в нощта на 7 срещу 8 октомври. В резултат на ударите бяха повредени административна сграда и жилищна пристройка, а също така избухна пожар.

За атакуване на военноморски цели, Tomahawk Block Va е оборудван с нова модерна система за насочване и комбинирана активно-пасивна система за търсене. Tomahawk може да лети до целта до 1,5 часа.

Решението на Пентагона на практика хвърли руските коментатори в безумие. Историкът на противовъздушната отбрана Юрий Кнутов заяви, че прехвърлянето на ракетите означава повторение на „Карибската криза“, на която Русия ще трябва да отговори дипломатически и военно. Експертът посочи редица важни цели на вражеска територия, които ще бъдат подложени на превантивно унищожение.

„Твърдият отговор ще трябва да се прояви както в отношенията със САЩ, така и директно чрез интензивни удари по местата, до които могат да достигнат ракетите „Томахоук“: пристанищата в Одеса, гарите на границата с Полша. Тоест, всичко, което ще бъде използвано за транспортиране на ракети „Томахоук“, ще бъде превантивно унищожено. Пристанищата в Одеса ще бъдат заличени от лицето на земята“, каза още историкът. Трябва да се отбележи, че Одеса е град на Черно море, само на 200 километра от Румъния.

„Като цяло разполагането на ракети „Томахоук“ е изключително неприятен момент, не толкова от военна гледна точка, колкото от политическа, защото означава пряка намеса на САЩ в конфликта в Украйна. Украинците няма да могат да се справят с формирането на летателната задача и насочването на ракетите. Няма да им бъде позволено да се занимават с това, защото това е секретна американска информация. Американците не искат информация да изтече, така че максимумът, който украинците ще направят, е да охраняват стартовите позиции и да натискат бутона. Ако бъдат разположени такива ракети, разбира се, ще трябва да реагираме доста остро“, каза още Юрий Кнутов.

Европейците са виновни

Руският заместник-министър на външните работи Сергей Рябков заяви, че „силният импулс“ за намиране на мирно решение в Украйна, който се е натрупал след срещата между Доналд Тръмп и Владимир Путин в Аляска, е „до голяма степен изчерпан“ и обвини европейските съюзници на Киев за този провал, съобщава Newsweek.

Коментарите са удар по Тръмп, който се стреми да сложи край на продължаващата руска инвазия главно чрез дипломатически средства. Той е общувал директно с Путин, въпреки опасенията в Киев и съюзниците от НАТО относно схващанията, че Москва е била възнаградена за агресията си след години на изолация от Запада. По-голямата част от Европа иска да заеме твърда позиция спрямо Русия.

Тръмп, който заяви, че не иска ескалация на войната, сега трябва да реши как да окаже по-голям натиск върху Москва да сключи мир. Това може да означава по-строги санкции и тарифи, които да навредят на зависимата от петрола икономика на Украйна, или предоставяне на повече и по-добри оръжия, които могат да поразят дълбоко Русия, като например крилати ракети „Томахоук“.

„За съжаление, трябва да се признае, че силният импулс от Анкъридж към постигане на споразумения, благодарение на усилията на противници и поддръжници на „войната до последния украинец“ - главно сред европейците - до голяма степен е изчерпан“, каза Рябков пред руската Държавна дума, според руска информационна агенция.

Припомняме, че Институтът за изследване на войната (ISW) изчисли, че вариантът „Томахоук“ с удължен обсег може да се използва до приблизително 2500 километра, което би поставило в обсег на поне 1945 руски военни цели, ако бъде предоставен на Украйна.

Вариант с по-малък обсег, който може да лети 1600 километра, би поразил 1655 цели.

Колкото по-кратък е обхватът, толкова по-малко цели могат да бъдат достигнати в Русия.